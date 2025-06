Essai Mini Cooper Cabrio : espèce en voie de disparition

Alors que le marché se réduit comme peau de chagrin, Mini renouvelle son cabriolet, une valeur sûre dans la gamme de la marque anglaise depuis plus de trente ans. Au menu : de puissants moteurs essence, un comportement fiable et un plaisir de conduite plutôt rare dans la production automobile actuelle.

Mini mise encore sur le cabriolet avec le lancement de cette nouvelle génération. ©Mini

Attention, espèce en voie de disparition. Depuis dix ans et l’arrêt des coupés cabriolets, le marché de la décapotable et du coupé en général s’est réduit comme peau de chagrin. En France, tout comme en Europe, d’ailleurs, il ne représente plus que 2 à 3 % de pénétration et n’est couvert, à quelques exceptions près, que par des marques premium ou de luxe.

Un marché tourné vers le haut de gamme

En 2024, 5 772 cabriolets et assimilés ont été immatriculés. Le Mini Cooper Cabrio se place donc dans un marché de niche, mais à forte valeur ajoutée. Surtout, il reste le cabriolet le plus vendu du marché. Dans le détail, en 2024, année de renouvellement, il a représenté 24 % des ventes de cette carrosserie, suivi par les Volkswagen T‑Roc (16 %) et BMW Série 4 (6 %).

On peut ajouter à ce classement les Mazda MX‑5 (13 %) et Abarth 500 Cabrio (8 %). Mais le premier modèle est un roadster, qui ne dispose que de deux places, et le second n’est pas un cabriolet à proprement parler.

Une Mini sur dix

Dans la gamme Mini, cette version découvrable représente 7 % des ventes de la marque et 10 % de la Mini Cooper. En 2023, qui est la dernière année hors renouvellement, la marque anglaise a enregistré 2 626 immatriculations (1 364 en 2024). Et dans le monde, ce modèle se situe à la deuxième position des cabriolets quatre places, avec 16 872 unités. Depuis l’apparition de la première génération, en 1993, plus de 50 000 exemplaires ont été mis à la route.

Cette déclinaison, fabriquée au Royaume‑Uni, est donc un modèle emblématique. Elle vient également compléter une offre entièrement renouvelée depuis un an, qui a vu arriver la quatrième génération de Mini, le Countryman et, plus récemment, l’Aceman. Avec une longueur de seulement 3,87 m (+1,6 cm par rapport à l’ancienne génération), c’est donc le seul cabriolet citadin quatre places du marché.

Dans l’habitacle, le modèle reprend l’intégralité de la planche de bord de la Mini, dotée d’un grand écran rond, une offre unique sur le marché, de 24 cm de diamètre. Sa capote, électrique et d’excellente facture, car elle procure une parfaite insonorisation en position fermée, s’ouvre en 18 s et ce, jusqu’à 30 km/h. Comme les générations précédentes, il conserve son toit ouvrant.

L’habitabilité reste celle d’une Mini. Les deux places arrière sont, certes, relativement faciles d’accès, mais laissent peu d’espace aux jambes. Le volume du coffre est de 215 l en position capote fermée, 190 l en position décapotée, ce qui permet de ranger deux valises cabine.

Des moteurs connus

Le Cooper Cabrio reprend les motorisations de la berline Cooper, déclinées en 163 ch (Cooper C), 204 ch (Cooper S) et 231 ch (John Cooper Works). Pour les deux premières versions, les émissions de CO2 varient de 147 à 150 g/km, tandis que pour la plus sportive, elles grimpent jusqu’à 156 g/km.

Si on avait perdu l’esprit Mini avec un Countryman ou un Aceman, on le retrouve à son volant. Malgré ses 1 450 kg, le véhicule se révèle agile et très agréable à conduire. La version Cooper S offre suffisamment de répondant pour se faire plaisir, cheveux au vent, et propose une approche de l’automobile qui tend à disparaître.

Commercialisé à partir de 33 450 euros pour grimper jusqu’à 44 030 euros, le Mini Cooper Cabrio est certes onéreux, mais propose une offre inédite sur le marché. Et donne le sourire au conducteur.