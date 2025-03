Incontournable de la gamme BMW depuis son apparition en 2003, le X3 de quatrième génération arrive sur les routes. En France, la variante hybride rechargeable du SUV devrait dominer les ventes. Mais la fiscalité ne va pas aider.

Depuis début 2025, le X3 est le 3e modèle BMW le plus vendu en France. ©BMW

Depuis l'apparition du X3 en 2023, chaque génération a doublé ses ventes. De quoi cumuler près de deux millions d'unités. La quatrième génération, qui est dans les showrooms depuis octobre 2024, aura sans doute du mal à renouveler la performance car le nombre de compétiteurs a bien évolué.

Toutefois, cela n'empêche pas le X3 de rester l'une des BMW les plus vendues au monde. Un modèle que les États-Unis apprécient particulièrement avec 41 % des ventes et le modèle ne craint pas les éventuels droits de douane puisqu'il est produit dans l'usine de Spartanburg, en Caroline du Nord. Les marchés européens sont approvisionnés par l'usine sud-africaine de Rosslyn.

Le modèle est aussi régulièrement sur le podium des ventes de la marque en France, c'est d'ailleurs déjà le cas à fin février 2025, avec 1 075 immatriculations (+40,7 %) et une troisième place. Mais les livraisons vont aller crescendo avec l'arrivée de la version hybride rechargeable, 30e xDrive, qui s'adjuge près de 80 % des commandes enregistrées depuis le lancement.

En attendant le remplaçant du iX3 100 % électrique qui va étrenner la nouvelle plateforme Neue Klasse, le X3 hybride rechargeable va largement dominer les ventes. Le X3 30e xDrive associe un 4 cylindres essence de 1 998 cm3

développant 190 ch et un moteur électrique de 184 ch (135 kW), placé dans la boîte, pour offrir une puissance cumulée de 299 ch et un couple de 450 Nm. Le résultat est plus que convaincant, pouvant briller par sa réactivité ou sa souplesse.

De 21 à 26 g/km de CO2

La batterie, qui a conservé le même encombrement, affiche une capacité nette de 19,7 kWh et permet d'offrir une autonomie électrique comprise entre 81 et 90 km. En cycle mixte WLTP, ce X3 est homologué avec une consommation de 0,9 à 1 litre pour des émissions de CO2 comprises entre 21 et 26 g/km. Une fois la batterie vide, BMW annonce une consommation de 7,2 à 7,6 litres. Le modèle embarque un chargeur de 11 kW (2h15 de recharge) mais ne propose pas de charge rapide.

Des valeurs à mettre en perspective avec le fait que le X3 PHEV, comme toutes les autres motorisations, est en quatre roues motrices. Aucune version deux roues motrices n'est annoncée. BMW assume son choix d'une relative frugalité sur la capacité de la batterie et donc de l'autonomie, ou encore sur le fait de ne pas avoir de charge rapide.

Un choix basé sur les usages, sur une volonté d'optimiser son utilisation de matière première, mais aussi et surtout de limiter la masse du modèle. Un bon point pour le dynamisme et l'efficience globale mais aussi, surtout en France, sur la fiscalité.

Une large palette de moteurs

Ce X3 cuvée 2024 est légèrement plus long (+34 mm) et plus large (+29 mm) mais plus bas de 25 mm. La silhouette gagne en dynamisme, mais aussi en aérodynamisme, avec un Cx de 0,27. Les ingénieurs se sont aussi penchés sur le comportement avec des trains roulants largement revus, avec notamment un train arrière plus large de 45 mm et 39 mm de plus à l'avant.

L'angle de chasse de ce dernier a été augmenté de 19 % pour plus de précision, entraînant aussi la recalibration de la direction. Dans l'habitacle, on retrouve le double écran incurvé des dernières productions et une interface très simple pour gérer les nombreuses Adas et la connectivité.

En plus du PHEV, le X3 peut compter sur deux 4 cylindres essence (20 ; 208 ch) et diesel (20d ; 197 ch). Les "Béhèmistes canal historique" pourront se tourner vers un 6 cylindres en ligne, diesel comme essence, avec le X3 40d (303 ch) ou le X3 M50 avec ses 398 ch.

Mais malheureusement, avec la nouvelle fiscalité CO2, seul le PHEV semble pouvoir exister. Dans tous les cas, aucun n'échappera au malus au poids. Le PHEV devra par exemple s'acquitter d'un malus de 4 320 euros avec ses 2 140 kg sur la balance, ramenés à 1 940 kg grâce à un abattement de 200 kg.

Une somme importante mais qui reste compétitive, d'un point de vue fiscal, face à ses principaux concurrents. En effet, en attendant les caractéristiques de la nouvelle génération de l'Audi Q5 PHEV, un GLC 300 e Hybrid EQ 4Matic affiche certes 126 km d'autonomie électrique (batterie de 24,8 kWh de capacité nette), mais accuse 2 325 kilos sur la balance. Le malus au poids est ainsi de 8 780 euros.

Ces taxes ont de quoi rebuter de nombreux clients, particuliers comme professionnels. Pour BMW, comme pour les autres marques, le potentiel de ses SUV, même hybrides rechargeables, apparaît de plus en plus faible sous l'effet de la pression fiscale.

Ces modèles, très rentables pour les constructeurs, peuvent-ils disparaître du marché français ? Sans doute pas dans l'immédiat, mais le volume de ces véhicules, en partie thermiques, va devenir marginal. Le salut viendra peut-être de l'électrique.