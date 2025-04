La Commission européenne officialise le lissage des émissions de CO2 sur trois ans

L'exécutif européen a officialisé l'amendement ouvrant le contrôle des émissions de CO2 sur trois ans et non pas annuellement comme initialement prévu. Les constructeurs gagnent un peu de flexibilité, mais la trajectoire vers 2035 demeure.

Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, lors de l'annonce du Green Deal en juillet 2021. ©UE

L'annonce a été faite le 1er avril 2025, mais il n'est aucunement question d'un poisson d'avril. Bien au contraire, la Commission européenne a officiellement proposé un amendement pour le lissage sur trois ans du contrôle des émissions de CO2.

Ainsi, le calcul, pouvant amener à de grosses amendes pour les constructeurs qui auraient raté leur cible, se fera donc sur trois ans, sur la période 2025-2027, et non pas annuellement comme prévu initialement.

Une nouvelle règle en quelque sorte qui n'est pas sans conséquence sur les pools de constructeurs.

"Cette approche permet aux constructeurs de compenser les émissions annuelles excessives en surpassant l’objectif au cours des années restantes" indique la Commission dans un communiqué.

"Avec l’initiative d’aujourd’hui, nous accordons plus de flexibilité à ce secteur essentiel et, en même temps, nous maintenons le cap de nos objectifs climatiques" a indiqué Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ensemble, nous voulons prouver que la décarbonation et la compétitivité peuvent aller de pair."

L'exécutif européen a donc entendu l'industrie automobile qui, dans sa grande majorité, demandait ce lissage. Cela étant, la trajectoire globale reste la même. La souplesse que procure cette nouvelle règle ne remet pas en cause les seuils à atteindre, ni "la prochaine série de réductions d’émissions."

En attendant la clause de revoyure, l'objectif de zéro émission en 2035 demeure.