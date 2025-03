Jean-Antoine Bergue nommé directeur financier d'Alpine

Fort d'un parcours de 35 ans chez Renault, Jean-Antoine Bergue a été nommé, le 7 mars 2025, directeur financier d'Alpine. Il succède à Duncan Minto qui a pris la direction financière du groupe.

Jean-Antoine Bergue est le nouveau directeur financier d'Alpine. ©Alpine/Yves Forestier- Alkama photo

Alpine tient son nouveau directeur financier. En effet, après le départ de Duncan Minto pour remplacer Thierry Piéton à la direction des finances du groupe Renault, Alpine complète son organigramme.

Jean-Antoine Bergue est devenu, le 7 mars 2025, directeur financier d’Alpine. Évoluant au sein du groupe depuis 35 ans, il occupait jusqu'ici le poste de directeur financier de The Future Is Neutral.

Diplômé de l’Edhec et de la Sorbonne, Jean-Antoine Bergue intègre le groupe Renault en 1990. En 2003, après plusieurs postes dans la finance, il a été nommé directeur financier de Renault-Nissan au Portugal.

En 2013, il est promu vice-président performance et contrôle du commerce au sein de Renault et devient directeur financier de Renault Retail Group en 2018. Il rejoint The Future Is Neutral en 2024.