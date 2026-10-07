Jaguar révèle enfin la Type 01

En novembre 2024, Jaguar renversait la table et dévoilait sa nouvelle identité. Les réactions ont été fortes et pas forcément bonnes.

Quelques semaines plus tard, la marque britannique dévoilait le concept Type 00 illustrant sa nouvelle identité qualifiée, par le constructeur, de "modernisme exubérant."

Près de deux ans plus tard, le premier modèle de ce nouveau Jaguar vient d'être dévoilé. Le félin a choisi New York, aux États-Unis, pour lever le voile sur la Type 01.

Le modèle de série est finalement assez proche du concept de l'époque, le rose en moins. "La Type 01 se définit par des proportions exubérantes, avec une ligne de toit basse, un long capot, une silhouette fluide et une présence théâtrale" présente la marque.

"De son design saisissant à sa conduite envoûtante, la Type 01 distille l'esprit Jaguar dans une GT de luxe conçue pour une nouvelle ère", a indiqué Rawdon Glover, le directeur général de Jaguar. "La Type 01 représente les fondements de la marque britannique, une création qui ne fait aucun compromis entre le design et l'ingénierie dans notre quête pour concevoir de véritables objets de désir, tout comme la Type E et la XJS à leur époque."

À partir de 165 000 euros en France

Au-delà du style, cette Jaguar repose sur une nouvelle plateforme baptisée Jaguar Electric Architecture (JEA) qui fonctionne en 850 volts.

Le constructeur annonce 1 030 chevaux et une autonomie de 720 km WLTP. Le modèle peut encaisser 350 kW en recharge rapide et ainsi récupérer 320 km en 13 minutes.

Les commandes seront ouvertes début 2027 avec des tarifs qui devraient débuter à 165 000 euros en France. Les premières livraisons sont annoncées pour le second semestre.