Incendie de batterie : Renault démontre l’efficacité de son système devenu accessible à toute l’industrie  

Le groupe Renault a organisé, lundi 15 avril 2025, une démonstration pratique de sa technologie "Fireman access". Développée en partenariat avec les pompiers, elle permet une extinction sûre et efficace de la batterie en cas d’incendie. Cette innovation, déjà disponible sur tous les véhicules électriques et hybrides de la marque, est accessible en "open source" depuis le 18 février 2025.

Renault a organisé un démonstration de l'efficacité de son système "Fireman access", le 14 avril 2025. ©Cetadi Prod

Renault fait un geste en faveur de la sécurisation des voitures électriques. Le constructeur français a décidé, depuis le 18 février 2025, de laisser la possibilité d'utiliser librement son système révolutionnaire "Fireman access". Concrètement, cela signifie que l'entreprise ne fait pas de son brevet une propriété intellectuelle, et que l’ensemble de l’industrie automobile peut accéder à la licence gratuitement.

Une démarche soulignée par François Rouget, un porte-parole de Renault, qui déclare que "la sécurité et le bien commun sont une priorité du groupe Renault". En seule contrepartie, la marque française demande un esprit collaboratif. Il faut que chaque amélioration future apportée au dispositif puisse bénéficier à l’ensemble de la communauté.

Élaboré main dans la main avec les sapeurs-pompiers, le système Fireman access permet une extinction rapide d’un feu de batterie de véhicule électrique. Grâce à cette innovation, les soldats du feu sont en mesure de stopper l’incendie de la batterie en dix minutes environ, réduisant nettement les risques de propagation.

Une mise en pratique convaincante

Puisqu’une image vaut mille mots, les sapeurs-pompiers ont réalisé, sous les ordres de Nicolas Granier, commandant des pompiers détaché, une mise en pratique du système. Le haut gradé, afin d’amorcer l’opération, s'est muni d’un produit hautement inflammable et a démarré l’incendie d'une Renault Megane E-Tech. Après seulement quelques minutes, les flammes sont déjà impressionnantes. Puis, lorsqu'une fumée noire et épaisse est envoyée dans notre direction par le vent, nous sommes contraints de nous décaler, afin de ne pas en respirer les vapeurs toxiques.

Après quelques minutes, les airbags du véhicule de démonstration se mettent à exploser successivement. Ils provoquent des étincelles qui se dissipent rapidement dans le ciel, tel un feu d’artifice amateur. Ce "spectacle", les soldats du feu ne le lâchent pas des yeux. Équipés de leur combinaison et collés à leur camion, ils attendent le moment d’intervenir. Celui-ci adviendra lors de l’emballement thermique de la batterie, qui, même après 30 minutes de combustion, n’est pas encore décelé.

Et soudain, c’est le signal. D’un seul homme, les combattants du feu se déploient, armés de leurs lances à eau, sur le véhicule en fusion. En seulement quelques minutes, la fumée sombre et opaque se dissipe. Elle laisse place à une vapeur blanche et légère. Les lueurs orange disparaissent, permettant de distinguer la scène signant le parachèvement de l’exercice : un sapeur-pompier tient avec assurance sa lance, au-dessus de l’orifice du système fireman access, qui prend alors tout son sens.

Il procède, grâce au dispositif, à un refroidissement direct de la batterie, amenant ainsi une maîtrise rapide de la situation. La berline électrique, dont l’embrasement semblait plus tôt incontrôlable, n’est maintenant plus qu'une carcasse fumante. Les pompiers, grâce à la technologie de Renault, sortent vainqueur de l’affrontement avec une efficacité impressionnante.

Une solution aux enjeux environnementaux

Par conséquent, avec fireman access, ce sont "plusieurs heures d’intervention et des milliers de litres d’eau qui sont sauvés", se réjouit Nicolas Granier. Pour cause, lors de cet essai, il n’aura suffi que de 1 531 litres d’eau et d'une dizaine de minutes. Habituellement, il faut 40 000 litres d'eau et quatre heures de mobilisation en moyenne pour éteindre une voiture électrique enflammée.

Un résultat pour le moins convaincant donc, sur le plan écologique, mais également sécuritaire, selon Aurélie Debart, experte sécurité batteries chez Ampere. Selon elle, cette démonstration vient "casser les préjugés autour de la dangerosité des véhicules électriques", en appuyant sur le fait que la cause des incendies n’est pas toujours à imputer à la batterie.

Renault démontre ainsi, avec cette manœuvre, sa dévotion envers une mobilité plus sûre. Le tout dans la lignée de son engagement auprès de l’envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière.