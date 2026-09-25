Hongqi change de braquet pour partir à la conquête du marché français

En 2024, la marque chinoise Hongqi (prononcez "Hongchi"), ce qui signifie en chinois "drapeau rouge", s’était fait remarquer lors du Mondial de Paris. Sur son stand, elle avait dévoilé en grande pompe des grandes berlines statutaires et des SUV de luxe, des produits qui semblaient peu adaptés au marché français voire européen.

Deux ans plus tard, la marque revient dans l’actualité, mais en changeant totalement son fusil d’épaule. "Nous allons lancer des véhicules qui répondent aux besoins des automobilistes européens et français et donc descendre en segment, ce qui ne s’est jamais vu chez un constructeur de luxe", présente Julien Gautherot, récemment nommé directeur de Hongqi France.

Marque de luxe

Hongqi, qui est l'une des marques du constructeur public FAW, partenaire de très longue date du groupe Volkswagen et de Toyota en Chine, est en effet spécialisée sur le segment E et se présente comme le Rolls-Royce chinois.

Il s’agit de la plus ancienne marque de l’empire du Milieu, Hongqi a été initialement créée pour produire les voitures des dirigeants du parti communiste chinois à la fin des années 1950.

La marque, qui a réalisé un volume de 137 800 unités au 1er semestre 2026, principalement en Chine, a néanmoins pour ambition d’élargir ses marchés et donc sa gamme. "Nous allons proposer des véhicules du segment C et D, autour des 40 000 euros", poursuit Julien Gautherot.

Deux modèles adaptés au marché européen

Hongqi prévoit de commercialiser les SUV électriques E-HS4 et E-HS5. "Avec une longueur de 4,50 m, le premier est au cœur du segment C, poursuit Julien Gautherot. Il disposera d’une batterie de 68,7 kWh, ce qui lui permettra une autonomie de 460 km et sera facturé entre 35 000 et 40 000 euros."

Le second, l'E-HS5, s’inscrit dans le segment supérieur. Il affiche une longueur de 4,75 m et disposera d’une batterie de 85 kWh, ce qui permet à la marque d’annoncer une autonomie de plus de 550 km.

La gamme commencera entre 40 000 et 45 000 euros, des tarifs qui placent les Hongqi sensiblement au même niveau que les XPeng G6 ou BYD Sealion 7. Le lancement de ces deux modèles sera accompagné dans les trimestres à venir d'une potentielle déclinaison hybride rechargeable.

Représentée par un importateur

Si Hongqi ne sera pas présent au Mondial de l'Auto 2026, contrairement à la précédente édition, la marque sera quand même lancée en novembre. Comme dans tous les pays européens où elle est présente*, elle est commercialisée par un importateur.

En France, il s’agit de Car East France qui, dans le passé, avait représenté MG Motor avant que le constructeur SAIC ne prenne en charge sa distribution. Aujourd’hui, Car East France est également importateur de Maxus en France.

Pour l’instant, Hongqi n’a souhaité donner aucune information sur son réseau. "Il est en cours de déploiement, a indiqué Julien Gautherot. Dans un premier temps, nous comptons ouvrir dans les douze plus grandes métropoles de France et atteindre d’ici dix-huit mois une cinquantaine d’adresses."

Le stock porté par l'importateur

Les conditions pour avoir le panneau sont assez similaires à ce que demandent les nouveaux entrants, à savoir des investissements présentés comme "légers" et un showroom de 200 m². Julien Gautherot assure que la politique commerciale sera "avantageuse", sans donner plus de précision.

En revanche, il précise que le stock ne sera pas porté par les concessionnaires, mais par l’importateur, "ce qui permettra de fidéliser les distributeurs avec la marque pour que nous puissions nous développer ensemble", souligne-t-il.

Pour l’après-vente, Car East France dispose d’un stock de pièces détachées situé en Île-de-France, dans une nouvelle plateforme. "Elle complète celle européenne, située à Rotterdam (Pays-Bas)", poursuit le dirigeant, qui a pour objectif d’atteindre la livraison en J+1.

La liste des premiers distributeurs sera communiquée d’ici quelques semaines.

*Norvège, Danemark, Suède, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pologne, France, Finlande, République tchèque, Slovaquie, Italie, Slovénie et Islande.