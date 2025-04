Florian Huettl confirmé à la tête d'Opel

Patron d'Opel et de Vauxhall depuis mai 2022, Florian Huettl le restera encore trois ans. Le jeune patron de 48 ans conserve également la direction de Stellantis Allemagne.

Le mandat de Florian Huettl à la tête d'Opel et Vauxhall a été prolongé de trois années. ©Opel

Depuis le départ de Carlos Tavares, l'organigramme de Stellantis et de ses marques a profondément évolué. Cependant, il y a toujours une exception pour confirmer la règle.

En effet, Florian Huettl, patron d'Opel et Vauxhall depuis mai 2022, vient d'être confirmé à son poste pour les trois prochaines années. Le dirigeant est aussi, depuis décembre 2024, directeur de Stellantis Allemagne.

"Au cours des trois dernières années à la tête d’Opel/Vauxhall, Florian Huettl a démontré sa capacité à positionner durablement ces marques historiques vers l’avenir, même dans un contexte difficile" a souligné Xavier Chéreau, président du conseil de surveillance d’Opel Automobile GmbH mais aussi directeur RH de Stellantis.

"Nous sommes convaincus que Florian saura accompagner avec succès le développement d’Opel, de Vauxhall ainsi que de l’organisation Stellantis en Allemagne", a conclu Xavier Chéreau.

Une année 2024 difficile

Après une bonne année 2023, avec des ventes en hausse de 15 % à 670 000 unités, l'année 2024 a été plus compliquée. Nous n'avons pas les chiffres officiels, mais ceux de l'ACEA donnent une idée.

Sur le périmètre UE+EFTA+UK, Opel affiche des immatriculations en baisse de 9,5 %, à 414 012 unités. Cela étant, la marque a progressé en Allemagne avec 175 000 VP et VUL vendus en 2024, en croissance de 6,4 %. La marque affiche ainsi une part de marché de 5,6 % sur son marché domestique, en hausse de 0,3 point.

Même constat en France où l'année 2023 avait été très bonne avec des vente VP et VUL en croissance de 19,7 %, à 51 876 unités. En 2024, la performance n'a pas été sur la même trajectoire avec des ventes VP en baisse de 7,5 % (40 007 unités) et celles des VUL ont reculé de 7,7 %, à 7 975 unités.

Le parcours est encore plus compliqué au premier trimestre 2025. Opel France a décroché de 36,9 % en VP (8 267 unités) et reste stable (-0,1 %) sur le VUL, avec 1 995 immatriculations. Florian Huettl et Vincent Rolinet, directeur d'Opel France, ont du travail pour les mois qui viennent.