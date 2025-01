Chrysler suspend son crossover électrique et reste en panne de nouveautés

La marque automobile américaine, filiale du groupe Stellantis, devait convertir l'ensemble de sa gamme au 100 % électrique avec un premier modèle en 2025. Mais la chute du marché a conduit Chrysler à réévaluer ses arbitrages stratégiques.

Avec Airflow présenté en 2022, Chrysler avait promis de devenir 100 % électrique en 2028. @Chrysler

Chrysler suspend à son tour son projet de crossover électrique. La marque américaine du groupe Stellantis l'a fait savoir à ses fournisseurs et ses équipes à travers un courriel interne afin de suspendre toutes les dépenses liées à ce programme. Chrysler a ensuite confirmé sa volonté de réévaluer les données du marché de la voiture électrique.

Le PDG de la marque Chrysler, Christine Feuell, a confirmé que le programme était suspendu pour l'instant "car nous évaluons le marché, les besoins et désirs de nos clients", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué.

Un concept car, et puis rien...

En 2022 pourtant, soit un an après la fusion entre Fiat Chrysler et le groupe PSA, la marque américaine avait présenté au CES de Las Vegas un concept car baptisé Airflow et qui devait marquer l'engagement de Chrysler dans la voiture électrique. La direction avait alors indiqué que la marque deviendrait 100 % électrique à partir de 2028. Cet objectif ne semble donc plus d'actualité.

Chrysler avait promis le lancement d'un nouveau crossover électrique inspiré d'Airflow et qui devait être présenté en 2025. L'agenda avait été modifié pour miser sur 2026. Désormais, le calendrier est suspendu.

L'arrivée de ce crossover était très attendue puisqu'il était perçu comme le lancement majeur pour relancer la marque, autrefois l'une des plus puissantes aux États-Unis. Si un nouveau Voyager est annoncé en 2025, Chrysler n'a donné aucun détail sur sa stratégie produit. D'autant que la filiale de Stellantis ne dispose plus que de deux modèles dans son catalogue (le Pacifica et le Grand Caravan) depuis la disparition de la 300 fin 2023. Seule certitude, un nouveau Pacifica pourrait être lancé en 2026 sur la base du concept Halcyon, présenté en février 2024.

En 2023, Chrysler a vendu 110 000 voitures… Soit un niveau très éloigné des millions d'unités annuelles qu'il enregistrait dans les années 1990. En 1999, sa meilleure année historique, il avait vendu 2,7 millions de véhicules.