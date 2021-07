Nominations au sein du groupe Duffort

Le groupe Duffort inaugure un comité de direction élargi, à quelques jours de fêter ses 110 ans.

Jean-François Huin, directeur général délégué, est nommé au poste de directeur commercial et des opérations du groupe Duffort pour les marques Volvo, Jaguar-Land Rover et Maserati. Il aura en charge le déploiement des politiques commerciales des marques sur tous les sites, en étroite collaboration avec Bruno Baudouin, directeur général et directeur financier. Jean-François Huin était jusqu’à ce jour directeur des sites des Ulis et de Montrouge, et responsable de la marque Volvo au sein du groupe.

Fréderic Fraquet, actuel directeur des ventes véhicules d’occasion du groupe Duffort, est nommé directeur des sites des Ulis et de Montrouge, distributeurs des marques Volvo et Jaguar-Land Rover. Le site des Ulis commencera, dans le courant du second semestre 2018, des travaux afin de mettre aux standards de représentation la marque Volvo, la construction d’une concession Jaguar-Land Rover et l’agrandissement de la "zone commerciale" avec une zone dédiée aux véhicules d’occasion.

Sylvain Richard, actuellement responsable après-vente groupe, prend en charge en direct la gestion après-vente des Ulis-Montrouge. Il aura à cœur de préparer les équipes à la transition VPS pour Volvo et à l’arrivée du nouveau bâtiment Jaguar-Land Rover. Il conserve la gestion des autres sites pour l’animation des objectifs constructeurs et les ressources humaines.

Alexandra Legray est nommée responsable marketing et communication du groupe.

Voici le nouveau comité de direction :

- Arnaud Duffort, président

- Bruno Baudouin, directeur général et directeur financier

- Jean-François Huin, directeur général délégué et directeur commercial et des opérations

- Jean-Michel Letellier, directeur général délégué et directeur des systèmes informatiques

- Christian Boissay, directeur de groupe Duffort Orléans

- Frédéric Fraquet, directeur de groupe Duffort Les Ulis/Montrouge

- Lionel Deudon, responsable du site de Nogent-Le-Phaye (Chartres)

- Sylvain Richard, responsable APV groupe

- Benjamin Roy, chef des ventes VN St-Germain