L'année 2025 commence avec un effritement du nombre d'annonces de voitures d'occasion publiées chez les infomédiaires. Dans son étude mensuelle pour Le Journal de l'Automobile, Leparking a comptabilisé un peu moins de 3,937 millions d'offres réparties entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique, soit 1,1 % de moins que le mois précédent.

Une situation qui n'est autre que la conséquence de l'état du marché en France et en Allemagne. Les deux pays majeurs d'Europe enregistrent respectivement -3,8 % (à 1,045 million d'annonces) et -2,3 % (à 1,563 million d'annonces). Pourtant, sur les trois autres territoires considérés, les chiffres sont orientés à la hausse, notamment en Italie (+3,9 %, à 676 959 annonces).

Le seul segment des voitures d'occasion a perdu 1,2 % d'offres en un mois, à 3,696 millions d'annonces. Encore une fois, la France, qui chute de 4,2 % en nombre d'annonces publiées chez les infomédiaires, impacte négativement les statistiques. L'Allemagne ne fait guère beaucoup mieux avec 2,4 % d'offres en moins, à 1,484 million d'unités.

Les modèles dotés de motorisation essence perdent des parts en France et en Belgique. Ce qui vaut également pour les voitures diesel. Plus globalement, ces solutions reculent respectivement de 1,7 %, à 1,647 million d'annonces et de 1,8 %, à 1,507 million d'unités.

Ces motorisations se sont effacées au profit de voitures d'occasion hybrides ou électriques. Les premières ont totalisé près de 335 000 annonces (+3 %). Les secondes ont approché les 159 000 annonces (+1,6 %) à travers les cinq pays.

Des déflations en France et en Espagne

Les prix ne bougent pas pour autant. Estimés en moyenne à 21 567 euros tous canaux confondus, ils sont à peine 22 euros plus bas qu'en décembre 2024. La moyenne chez les professionnels reste la même à 28 264 euros, tandis que chez les particuliers, elle décroît de 0,2 %, à 14 870 euros.

Deux pays enregistrent des déflations sur les deux canaux. Il s'agit de la France et de l'Espagne. Dans nos contrées, Leparking estime le prix moyen à 24 708 euros en BtoC (-0,9 %) et à 13 306 euros en CtoC (-1,9 %). En Espagne, la tendance est à 28 052 euros (-0,7 %) chez les distributeurs et à 13 609 euros chez les particuliers (-0,1 %).

Découvrez la carte d'Europe des prix moyens

Les professionnels belges font tourner plus vite

Un immobilisme qui frappe également les rythmes de rotation. Comme le mois précédent, les annonces restent en ligne 48 jours en moyenne dans les cinq pays. La France reste à 43 jours et l'Italie à 55 jours. L'Allemagne gagne une journée de rotation (à 41 jours), mais l'Espagne fait mieux en raccourcissant la durée de publication de quatre jours, à 54 jours.

Il faut aller en Belgique pour trouver la rotation la plus rapide chez des professionnels (47 jours). A contrario, les boutiques allemandes et françaises affichent les rythmes les plus lents en la matière (57 jours). Il n'y a qu'au Portugal que la durée de vie des offres traîne plus en longueur (62 jours).

Découvrez la carte d'Europe de la durée de vie moyenne