Shell conserve son leadership mondial

Au regard de la 22e édition du rapport de Kline & Company, Shell Lubrifiants réaffirme son statut de premier fournisseur mondial de lubrifiants pour la 18e année consécutive. Cette consécration s’appuie sur tous les segments, types de produits et autres formulations.

Confortant sa position de n°1 mondial pour la 18e année consécutive, Shell Lubrifiants s’appuie notamment sur cinq centres de stockage d’huiles de base GTL (Gas-To-Liquids). ©Shell

Pour la branche lubrifiants du pétrolier à la coquille, les années se suivent et se ressemblent. En effet, selon la 22e édition du rapport de Kline & Company "Global lubricants : market analysis and assessment 2023", Shell Lubrifiants confirme son statut de premier fournisseur mondial de lubrifiants pour la 18e année consécutive. Couvrant tous les segments, types de produits (huiles, fluides automobiles et industriels) et formulations, ce rapport fait de Shell Lubrifiants le leader absolu sur les trois marchés principaux que sont le VL, PL/équipements agricoles et construction et industrie.

"Conserver notre position de premier fournisseur mondial de lubrifiants pour une année supplémentaire souligne notre engagement à fournir à nos clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou industriels, des lubrifiants et fluides adaptés à une gestion optimale de la friction et de la chaleur générées", déclare Jason Wong, vice-président exécutif mondial chez Shell Lubrifiants. Concrètement, le pétrolier a maintenu son statut de leader sur le secteur des lubrifiants avec une part de marché mondiale de 11,6 %.

Comme en 2023, les ventes internationales de Shell Lubrifiants, qui s’appuie sur un réseau de 1 500 distributeurs (dont Lubexcel pour ce qui concerne la France) auxquels s’ajoutent 85 macro-distributeurs, sont réparties de façon presque équitable entre les trois secteurs clés précités : celui des véhicules légers (36 %), celui de l’industrie (33 %), et enfin, celui des PL, engins agricoles et de construction (31 %).

Des emballages durables et des solutions circulaires

Fort de cette reconnaissance, Shell continue d’investir dans la production de produits haut de gamme et différenciants, tels que les huiles moteurs Shell Helix pour VL, les huiles Shell Rimula pour PL et VUL, ainsi que les huiles industrielles Shell Tellus et Shell Gadus, deux marques de référence sur de nombreux marchés. En outre, en 2019, l’entreprise a été l’une des premières à lancer une gamme de e-fluides dans le but d’améliorer l’efficacité globale, la sécurité et la durabilité des motorisations électriques.

Parallèlement, Shell s’engage à poursuivre ses efforts pour fournir des solutions toujours plus durables, avec l’objectif ambitieux de devenir une entreprise zéro émission nette d’ici 2050. Les progrès déjà réalisés proviennent d’une part de la réduction des émissions de carbone générées par les activités du groupe et, d’autre part, de l’aide apportée à ses clients pour diminuer leur propre empreinte carbone et leurs déchets.

Shell Lubrifiants développe en effet des emballages durables et des solutions circulaires, tout en proposant des produits plus écoresponsables tels les lubrifiants à faible viscosité qui permettent d’économiser jusqu’à 3 % de carburant (en fonction du test M111 de l’ACEA) et d’améliorer jusqu’à 4 % l’efficacité énergétique des applications industrielles (selon des essais de terrain réalisés par le pétrolier et une société tierce sur une machine de moulage par injection de plastique). Des chiffres dans la lignée de la tendance actuelle.