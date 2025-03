Remarketing : les associations européenne et britannique se rapprochent

Publié le 26 mars 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

La Car Remarketing Association (Cara) et la Vehicle Remarketing Association (VRA) ont annoncé un renforcement de leur lien. Les associations européenne et britannique réservées aux professionnels de la revente de voitures d'occasion jettent ainsi les bases d'initiatives et de travaux communs.

La Cara (Car Remarketing Association) fédère des grands acteurs du remarketing de voitures d'occasion. ©Cara

L'association des professionnels européens du remarketing automobile, la Cara (pour Car Remarketing Association), et son équivalent au Royaume-Uni, la VRA (pour Vehicle Remarketing Association), ont décidé d'aller plus loin dans leur collaboration. Le protocole d'entente approuvé par les deux conseils reconnaît "les avantages de la coopération future au bénéfice de [leurs] membres" et accorde à chaque organisation une adhésion corporative à l'autre. Cette décision prise par les deux parties, officialisée le 20 mars 2025, ouvre la voie à des échanges d'idées, à des partages de bonnes pratiques, à la réalisation de campagnes communes sur des sujets importants de revente de voitures d'occasion à l'international ou encore à l'organisation d'événements conjoints. Remarketing : Openlane gonfle son offre de véhicules d'occasion récents "Il est clair que nous avons beaucoup en commun en tant qu'organismes sectoriels et beaucoup à gagner en travaillant ensemble de manière à apporter de la valeur ajoutée à nos membres", a appuyé Philip Nothard, président de la VRA. Pour sa part, Luis Maria Perez-Serrano, président de Cara, met en avant les "rôles très similaires" assurés par les associations impliquées et voit dans cet accord "l'opportunité de travailler côte à côte". Sur le continent, Cara compte des membres comme Cars2Click, CarConnex et Auto1 en ce qui concerne les revendeurs, mais aussi des leasers, des loueurs courte durée, des fournisseurs de solutions et des éditeurs. À l'instar d'Arval, de BCA, d'Autorola ou encore d'Aviloo, certaines entreprises cotisent déjà auprès des deux associations professionnelles, justifiant le rapprochement.

