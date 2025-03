Remarketing : Openlane gonfle son offre de véhicules d'occasion récents

La plateforme de remarketing BtoB lance Next-to-New à travers l'Europe. Cette offre rajeunit le catalogue de voitures d'occasion proposé habituellement chez Openlane.

Chez Openlane, les véhicules d'occasion récents représentent déjà autour de 20 % de l'offre. ©Openlane

La liste des véhicules d'occasion exposés chez Openlane va quelque peu évoluer. La plateforme de BtoB vient en effet d'annoncer le lancement de Next-to-New, une gamme de produits bien plus récents qu'à l'accoutumée. Une initiative d'envergure européenne dont le but est évidemment de diversifier l'offre en l'adaptant aux nouvelles conditions de marché.

Avec Next-to-New, Openlane ajoute un nombre croissant de véhicules dont l'ancienneté ne dépasse pas deux ans et dont les odomètres affichent entre 50 et 50 000 kilomètres. La plateforme sert de relais BtoB pour divers apporteurs d'affaires comme les constructeurs, les importateurs, les négociants ou encore des distributeurs.

"En élargissant notre portefeuille à des véhicules plus jeunes et peu kilométrés, nous nous assurons que les acheteurs et les vendeurs peuvent capitaliser sur un segment de marché très demandé avec facilité et confiance", a déclaré Grainne Van Berkum, présidente d'Openlane Europe.

Tout de logique

Il n'y a rien de surprenant dans le mouvement orchestré par la société précédemment connue sous le nom d'Adesa Europe. Aujourd'hui, jusqu'à 20 % de l'offre mensuelle d'Openlane est constituée de véhicules très récents, avance le groupe dans sa communication. Ce qui reflète la forte demande et la croissance rapide de ce segment.

Il faut aussi se rappeler que le segment historique de la plateforme BtoB se trouve être celui des voitures d'occasion âgées de 4 à 5 ans. Un marché appelé à rencontrer des difficultés pour des raisons de calendrier. Chacun a encore en mémoire la crise des composants qui a paralysé les usines des constructeurs, réduisant nettement les volumes des millésimes 2021-2023.

Cette annonce d'Opelane résonne donc comme un avertissement pour toute une profession. Les entreprises ayant construit leur modèle d'affaires sur les voitures d'occasion en retour de location longue durée vont devoir – durant un temps – choisir de mettre l'emphase sur les exemplaires plus récents ou plus âgés. Des segments qui, en France tout du moins, s'avèrent porteurs.