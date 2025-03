Les ventes de véhicules d'occasion récents se sont effondrées en février 2025

D'après les statistiques de AAA Data, un phénomène saisit par son ampleur au terme du mois de février 2025. En comparaison avec l'an passé, les reventes à particulier de voitures d'occasion âgées de deux à cinq ans ont connu une chute très nette, qu'importe le canal. Les premiers signes d'une problématique causée par la crise sanitaire de 2020 ?

Le segment des voitures d'occasion de deux à cinq ans a dévissé de 12,5 % en février 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Le segment des voitures d'occasion vieilles de deux à cinq ans connaît une panne. Depuis début 2025, moins de 172 500 transactions à particulier ont été réalisées, selon AAA Data. En comparaison avec 2024, les chiffres de vente sur le marché français sont donc en berne de 9,7 %. Certes, il y a un jour ouvré de moins au compteur, mais cela ne justifie pas l'écart pour autant.

Au mois de février, ce marché a connu une débâcle. Tandis qu'en volume absolu, la France a terminé en recul de 0,8 %, à 439 346 transactions, les remises en circulation de voitures d'occasion de 2-5 ans ont chuté de 12,9 %, par rapport à l'an passé, à 86 500 unités. Aucun autre segment n'a vu sa courbe plonger aussi brutalement sur la période.

Répercussions de la panne industrielle

Ni les distributeurs, ni les revendeurs particuliers n'échappent à la tendance. Les uns ont perdu 4,9 % de volume absolu (à 51 500 unités) et -3,5 % à nombre de jours comparables. Les autres ont dégringolé de 22,4 % en volume absolu (35 000 unités) et de 15,2 % à isopérimètre. Après deux mois, les reventes de VO de 2-5 ans dépassent à peine 99 000 unités en boutique (-2,2 %) et 73 400 unités de particulier à particulier (-18,2 %).

Ce phénomène pourrait s'inscrire dans le temps du fait que l'offre faiblit. La raison tient au fait que les ventes de voitures neuves ont subi les conséquences de la crise sanitaire. Les immatriculations avaient fondu de 25,5 % en 2020, de 15,1 % en 2021, puis de 7,8 % en 2022 en raison des problématiques industrielles, avant de regrimper de 16,1 % en 2023.

Indicata confirme cette inflexion. La société d'analyse de marché constate que, par rapport à l'an passé, le total de voitures d'occasion de 3-4 ans exposées chez les distributeurs a décliné de 5,1 %, à 120 000 unités. La fonte est même de 10,5 % en comparaison au pic d'avril à 134 000 VO environ.

Le segment des 6-10 ans comme refuge ?

À l'inverse, un autre segment démarre en trombe. Avec plus de 202 200 unités au compteur depuis janvier, celui des 6-10 ans s'affirme comme un relais de croissance solide, puisqu'il gagne 11,2 % par rapport à 2024. Sur le seul mois de février, près de 99 700 voitures de cette tranche d'âge ont trouvé preneur, soit +6,7 %. Le segment pèse autour de 22,5 %, devenant ainsi le deuxième plus important du marché tricolore, derrière celui des VO âgés de plus de 16 ans.

Les voitures de 6 à 10 ans s'échangent avant tout de gré à gré. AAA Data a totalisé 51 900 transactions en février (+7,6 %). Ce qui porte le score à plus de 128 100 unités après deux mois (+12,5 %). Ce segment réussit également aux professionnels. En ajoutant pratiquement 37 800 unités en février (+5,4 %), ils revendiquent plus de 74 100 remises en circulation depuis le début de l'exercice (+9,1 %).

Autrement, il faut compter sur les voitures d'occasion de moins d'un an. Comme une réponse à la montée des prix du VN, les clients se tournent vers cette solution. Le segment a grimpé de 10,1 %, à 25 900 reventes en février. Après deux mois, les Français en ont acheté plus de 51 700 unités, soit +12,5 % par rapport à l'an passé.

Chez les professionnels, les voitures de moins d'un an sont assurément en gain. Cela s'est constaté en février, avec près de 16 700 unités (+11,4 %), comme sur la durée, puisque 33 000 unités ont repris la route depuis le début de l'année (+11,3 %).