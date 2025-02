Plus de 90 % des financements de voitures neuves sont portés par la LOA

La location avec option d'achat écrase désormais tous les financements de voitures neuves. Au bilan de l'Association des sociétés financières pour 2024, elle représente désormais 91,5 % des montants financés, avec près de dix milliards d'euros.

En France, la location avec option d'achat (LOA) n'est plus une option. L'Association des sociétés financières (ASF), qui a publié son bilan pour l'année 2024, montre une écrasante présence de cette technique de financement pour l'acquisition d'une voiture neuve.

Sur les 10,8 milliards d'euros enregistrés par les sociétés de financement sur ce segment, 9,9 milliards ont concerné la LOA, soit 91,4 %. Et la progression reste dynamique. Les financements de voitures neuves ont augmenté de 2,9 % au global de l'année, pendant que la LOA gardait une tendance de +7,3 %.

La part de ventes des véhicules électrifiés explique en grande partie cette prédominance. Plus chers, plus risqués au niveau des valeurs résiduelles, ces motorisations ont la préférence des acheteurs qui lissent leurs mensualités et ne portent aucun risque au moment de leur revente.

De son côté, le crédit classique poursuit sa chute (-28,7 % en 2024) avec une production en valeur de 929 millions d'euros.

Le financement des voitures d'occasion en baisse

Sur le segment des voitures d'occasion, la LOA gagne également du terrain. Malgré une production globale en baisse de 4,3 % à 5,67 milliards d'euros, le VO se finance de plus en plus en location. Toujours en valeur, la LOA VO pèse aujourd'hui 37,6 % des montants financés, en hausse de 30,3 %. Le crédit classique s'affiche, quant à lui, à 3,5 milliards en baisse de 17,5 %.

L'explication réside dans la structure du marché VO dont les modèles de moins de deux ans ont représenté 11 % des transactions.

Au global, le marché du financement est resté stable par rapport à 2023. Mais la baisse des immatriculations de voitures neuves indique que le montant moyen financé est une nouvelle fois en progression.