Crédit Agricole Auto Bank signe avec BYD en France

BYD France a choisi Crédit Agricole Auto Bank comme partenaire pour ses offres de financement à destination des particuliers et des professionnels. Un partenariat déjà en vigueur en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse, qui devrait bénéficier aux 60 points de vente de la marque chinoise dans l’Hexagone.

Les offres de financement concernent aussi bien les particuliers que les professionnels. ©AdobeStock-Chatchai

Crédit Agricole Auto Bank reste fidèle à sa stratégie vis-à-vis des marques chinoises. En effet, le spécialiste français du financement automobile noue un partenariat avec BYD. Une collaboration qui vise à soutenir la distribution des véhicules du constructeur chinois, y compris les utilitaires, pour les particuliers comme les professionnels dans l’Hexagone.

Cet accord s’ancre dans un plan européen déjà en place dans quatre pays : en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse. Un partenariat renforcé par des programmes de formation et un développement d’outils qui permettent à CA Auto Bank de proposer des offres à partir de mai 2025 dans le réseau de distribution français de BYD qui compte près de 60 points de ventes.

"CA Auto Bank va nous permettre de proposer à nos futurs clients une offre encore plus élargie et accessible et ainsi soutenir notre très fort développement dans l’Hexagone", s'enthousiasme Emmanuel Bret, directeur général adjoint de BYD France.

Notons que CA Auto Bank a signé avec d’autres constructeurs chinois comme Skyworth ou encore avec les marques Omoda et Jaecoo, du groupe chinois Chery. Une stratégie avec ces marques qui s’étend à l’échelle européenne pour soutenir le développement de ces constructeurs sur le Vieux Continent.