Click'n Fi Services amorcera sa commercialisation aux EMVO 2025

Parmi les nouveaux exposants aux États-Majors du VO, il y aura Click'n Fi Services. Et pour cause, l'entreprise vient tout juste d'achever sa phase préparatoire. Yohan Payre, le cofondateur, nous explique l'intérêt pour les concessionnaires de cette plateforme concentrée sur les contrats de financement.

Click'n Fi a vocation à améliorer les taux de renouvellement des clients automobiles par le financement. ©AdobeStock

Le Journal de l'Automobile : Vous serez présent aux EMVO 2025 sous la bannière Click'n Fi Services, comment intervient cette société ?

Yohan Payre : Le concept est né d'une simple observation. Les groupes de distribution perdent trace de leurs clients car les données propres au financement de leur achat automobile restent stockées chez les banquiers. De fait, ils peinent à piloter le renouvellement des contrats et donc à travailler la fidélisation. Avec les cadres des groupes Amplitude et DMD, nous avons réfléchi à une solution concrète. Cela a débouché sur un test grandeur nature en 2022 et 2023 qui nous a permis d'affiner ce service de relation client. Click'n Fi Services entre désormais en phase de commercialisation.

J. A. : Quels sont les prérequis chez les groupes de distribution ?

Y. P. : Les concessionnaires doivent au préalable se rapprocher de leurs partenaires bancaires pour avoir un accord sur les données des clients. Ces derniers doivent évidemment avoir accepté cette collecte et ce partage. Ce qui n'est pas une véritable problématique à l'heure actuelle. Nous pouvons alors travailler sur une historisation des ventes et leur permettre de suivre les dossiers de financement dans un tableau de bord dédié. Ils gagnent en visibilité concernant les échéances.

J. A. : Quels sont les exemples de bénéfices directs pour les utilisateurs ?

Y. P. : Nous leur donnons un accès à des indicateurs comme les taux de renouvellement et de refinancement. Prochainement, nous ajouterons la courbe d'estimation de la valeur des véhicules. Ainsi, les concessionnaires pourront prendre des décisions à des moments clés pour minimiser les risques liés à la valeur résiduelle.

Les évolutions viendront des suggestions des concessionnaires qui l'utiliseront

J. A. : En analysant les résultats de la phase pilote, quelles statistiques retenez-vous ?

Y. P. : Nous avons observé une augmentation du taux de renouvellement. Les résultats sont assez hétérogènes puisque cela va de 15 à 22 % de croissance, selon les plaques. Il apparaît que certains commerciaux tirent leur épingle du jeu. Nous n'avons pas, en revanche, constaté de phénomènes particuliers selon les marques automobiles.

J. A. : Quel est le lien avec Lenbox, votre première société ?

Y. P. : Click'n Fi Services est une structure indépendante. Elle a trouvé son propre actionnariat. Les évolutions viendront des suggestions des concessionnaires qui l'utiliseront. Lenbox poursuit son développement. Mais nous avons décidé de mettre le financement automobile de côté pour nous concentrer sur le crédit instantané. Cette activité s'avère plus simple et plus rentable. Lenbox devient un orchestrateur de paiement.