Mobilize Financial Services reste la captive financière de Nissan en Europe

À l'issue d'un appel d'offres au long cours, Nissan renouvelle son partenariat financier avec Mobilize Financial Services sur plusieurs marchés européens dont la France. Ce nouvel accord prolonge de trois ans les liens entre le réseau et la captive de Renault.

Mobilize Financial Services restera le partenaire financier du réseau Nissan pour les trois années à venir. L'annonce a été faite par la captive financière de Renault à l'issue d'un appel d'offres de plusieurs mois.

Depuis 1999 et la création de l'Alliance, les deux entités sont partenaires en Europe et notamment sur les marchés français, anglais, espagnol, italien, allemand, belge, ou encore hollandais. L'accord porte aussi bien sur le financement des stocks des réseaux Nissan que sur l'accompagnement financier des clients de la marque.

Le précédent accord, qui était arrivé à échéance, était à risque aussi bien pour Nissan que pour Mobilize Financial Services. Difficile en effet de détricoter un partenariat aussi étroit entre un constructeur et une société de financement. Même si l'apport de Nissan dans les résultats de la captive ne s'est pas distingué dans le rapport d'activité de Mobilize Financial Services.

Un soutien pour Nissan

"Nous sommes ravis du renouvellement de ce partenariat équilibré et créateur de valeur et remercions Nissan pour sa confiance. Ensemble, nous continuerons à tirer parti de notre excellence opérationnelle et de notre capacité à innover pour améliorer la satisfaction des clients et soutenir notre performance commerciale et financière", a indiqué Martin Thomas, directeur général de Mobilize Financial Services, lors de cette annonce.

La captive de financement va désormais accompagner Nissan dans l'exécution de son plan Arc 2030, piloté par le nouvel homme fort de Nissan, Ivan Espinosa.

En 2024, Mobilize Financial Services a contribué pour l'année 2024 à hauteur de 1,295 milliard d'euros à la marge opérationnelle du groupe Renault, qui s'est établie à 4,263 milliards d'euros. Le taux d’intervention de la captive s’est élevé à 42,3 %, en recul de 1,1 point par rapport à 2023. En revanche, le taux d’intervention sur les véhicules électriques s'est élevé à 45 % en 2024, soit +2,9 points par rapport au taux d’intervention sur les autres types de motorisation.