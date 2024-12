Comme chaque année, Autobiz partage ses anticipations. La société d'analyse statistique liste au total cinq tendances que devrait suivre le marché 2025 des voitures d'occasion. Les professionnels vont avoir du fil à retordre.

Autobiz estime que le déséquilibre de l'offre pourrait entraîner une remontée des prix. ©Le Journal de l'Automobile

À l'approche de la fin d'année, les équipes d'Autobiz ont pris le temps de réfléchir non pas au menu du Réveillon, mais à ce qui se dessine pour l'exercice à venir. Selon elles, la stabilité retrouvée sur le marché tricolore des voitures d'occasion pourrait être de courte durée. La faute à une conjonction de facteurs. La filiale de Stellantis, présidée par Emmanuel Labi, identifie ainsi cinq tendances majeures au travers d'une étude, présentées dans une note de synthèse.

Un fléchissement des transactions

Fin novembre 2024, les immatriculations VO étaient en hausse par rapport à 2023 (+3,6 % sur onze mois), mais elles demeuraient inférieures au niveau "normal" pré-Covid (4,93 millions d’unités en onze mois en 2024 contre entre 5,23 et 5,31 entre 2017 et 2019). Cette progression tend également à s’amoindrir, et ce, malgré la bonne tenue des ventes des professionnels (+5,9 % depuis le début de l’année). "Il y a fort à parier que nous pourrons constater une baisse du marché global à un niveau compris entre 4,7 et 5,1 millions de véhicules en 2025 (contre un atterrissage 2024 à 5,3 millions, dans la fourchette basse de nos prévisions éditées l’an passé)"

Un tassement de l'offre

L'incertitude entourant les politiques fiscales propres aux véhicules neufs, combinée aux difficultés actuelles de ce marché, devrait pousser toujours plus de consommateurs vers les voitures d'occasion, en particulier les exemplaires récents, alternatives plus accessibles.

En parallèle, Autobiz constate, depuis quelques mois, une baisse des stocks chez les professionnels. Avec un peu plus de 408 000 unités de moins de sept ans en réserve à fin octobre, les professionnels ont touché le point le plus bas depuis plus de quatre ans. Ils sont, à titre de comparaison, très loin des plus de 510 000 VO qui étaient la norme juste avant la pandémie mondiale.

Ce phénomène devrait continuer à s'accélérer dans les prochains mois, en raison du renouvellement des stocks via les retours de locations de courte et longue durée. Cela concerne des véhicules immatriculés entre 2020 et 2023, soit trois des pires années sur le marché VN depuis 30 ans. Ainsi, c'est non par baisse de la demande, mais bien par manque d'offres que le marché pourrait être contraint l'année prochaine.

Retour de l'inflation

De manière classique, ce déséquilibre grandissant entre offre et demande devrait avoir un effet important sur les prix. Un retour progressif à un niveau compris entre -250 et 0 euros, sur le premier semestre 2025, semble plausible. Il n’est pas non plus impossible que, sur le second semestre, l’inflation des prix – un mouvement inédit en 50 ans connu uniquement durant 18 mois entre 2022 et 2023 – revienne.

L'exception électrique

Si inflation il y a, ce phénomène ne devrait pas impacter les VO 100 % électriques (BEV). Si l’augmentation des ventes des BEV neuves est trop récente pour modifier significativement l’ensemble du marché VO, les occasions électriques deviennent une réalité sur les véhicules récents.

Fin octobre 2024, 14 % des stocks de moins de quatre ans des professionnels étaient composés de BEV. Une hausse spéculaire si on la compare à la même période en 2020 (1 % des stocks). Ces volumes sont également assez importants pour calculer des données solides. Or, ces dernières montrent des spécificités fortes liées à la vente de ces véhicules : en moyenne, ils sont 22 % plus chers que leurs équivalents thermiques et prennent 32 % de temps supplémentaires pour être vendus.

Les plus âgés gardent la cote

Dans un marché beaucoup moins stable que par le passé, un seul élément, apparu depuis 2020, ne change pas : l’attrait des ménages pour les VO plus âgés. Lorsque l’on regarde les chiffres des onze premiers mois de 2024, près de 54 % des immatriculations VO (53,8 %) se sont portées sur des véhicules de huit ans ou plus. Ce niveau est cohérent avec celui enregistré depuis 2022. Or, avant la crise de la Covid, ces ventes oscillaient à des niveaux beaucoup plus restreints (entre 49,5 % en 2019 et 52,5 % en 2017).