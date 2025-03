Les hybrides seront-elles bientôt les voitures d'occasion les plus prisées ?

Dans une étude publiée début mars 2025, L'Argus s'est intéressé aux intentions de consommation des automobilistes français. Dans peu de temps, les acheteurs de voitures d'occasion devraient imiter ceux de véhicules neufs en s'intéressant en priorité aux modèles hybrides.

L'Argus a questionné les Français sur les intentions d'achat par type d'énergie. ©Toyota

Ce n'est qu'une question de temps. Tout porte à croire en effet que, d'ici peu, les acheteurs de voitures d'occasion feront des hybrides leur solution privilégiée en début de parcours. Cette tendance se dégage d'une étude publiée par L'Argus au début du mois de mars 2025, se focalisant sur le rapport des Français aux différentes énergies.

Entre 2023 et 2024, les potentiels clients de voitures d'occasion hybrides sont passés de 22 à 30 % dans le panel de répondants. Jamais cette technologie n'avait autant séduit sur le papier les intentionnistes. De fait, les moteurs hybrides se rapprochent du niveau des voitures essence, dont la part de clients attendus s'élève à 32 %.

Surtout, à en croire le bilan édité par L'Argus après avoir questionné 2 983 personnes, les hybrides font bien mieux que les occasions diesel. Ces voitures sont créditées de 25 % d'intention d'achat (contre 29 %, l'an passé). Dans l'absolu, les solutions thermiques gardent une place importante, avec 57 % d'intentions cumulées.

L'hybridation est bien l'alternative la plus crédible pour les Français en position d'achat d'une voiture d'occasion. En effet, les personnes interrogées considèrent bien les voitures électriques, celles à gaz ou à hydrogène. Cependant, les VE ont le vent en poupe. Ils pointent à 10 %, soit un niveau historiquement haut.

Les hybrides placées au-dessus de la mêlée

Chez les acheteurs de voitures neuves, les arbitrages se révèlent tout autres. Depuis 2020 déjà, les voitures hybrides ont pris l'ascendant sur toutes les autres technologies. Et leur score a encore grimpé dans cette dernière édition en date du baromètre de L'Argus. 42 % des Français (+7 points) orientent leur choix dans la diction d'un HEV ou d'un PHEV.

Les voitures diesel (-4 points, à 10 %) et les essence (-7 points, à 15 %) ne font plus le poids. D'ailleurs, leur part cumulée d'intentionnistes n'égale même pas celle des acheteurs de voitures électriques (+6 points, à 27 %).

En combinant les acheteurs de voitures neuves et ceux de véhicules d'occasion, les modèles hybrides font bande à part. Près de quatre Français sur dix (38 %) signeraient pour l'achat d'une voiture de ce type. La rivalité est plus forte par ailleurs entre les voitures essence (22 % ; -5 pts), électriques (19 % ; +2 pts) et diesel (16 % ; -3 pts), pour lesquelles les consommateurs se montrent plus indécis.