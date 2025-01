Électrique, hybride, PHEV, essence… Découvrez les voitures les plus vendues en BtoB par énergies en 2024

Retour en chiffres sur l’année 2024 du marché des flottes avec le classement des meilleures ventes de voitures particulières par énergies. Une analyse qui illustre la montée en puissance des modèles hybrides au détriment des offres essence et diesel.

L’année 2024 n’a pas été un grand cru pour le marché des flottes. Les mises à la route de voitures particulières sur les canaux BtoB (entreprises, loueurs longue durée et administrations) ont reculé de 7,5 %, à 501 861 unités.

Dans ce contexte, seulement deux énergies ont tiré leur épingle du jeu : les hybrides et les électriques. La première catégorie a grimpé de 22,1 %, à 236 837 unités, en dépit d’un déclin prononcé des immatriculations de modèles hybrides rechargeables (-10,4 %, 72 611 unités).

Pour leur part, les voitures électriques ont progressé de 5,3 %, atteignant 69 449 livraisons, en dépit des vents contraires, à commencer par l’arrêt soudain du bonus écologique pour les professionnels au mois de février.

À l’inverse, les voitures essence et diesel ont perdu pied : -29,8 % pour les premières, -32,7 % pour les secondes. Leur part de marché cumulée n’est plus que de 36,8 %. Elle était encore de 49,2 % en 2023.

Ces phénomènes de vases communicants entre énergies se retrouvent dans le classement des meilleures ventes par énergies. Nous vous proposons ainsi de découvrir le top 20 des voitures particulières dans les catégories électriques, hybrides rechargeables, full hybrid, diesel et essence sur le marché des flottes en 2024, grâce à notre partenaire AAA Data.

Tesla règne sur l'électrique

Dans la catégorie des voitures électriques, Tesla place deux modèles en tête des ventes, la Model Y, en passe d'être restylée, et la Model 3. Peugeot se hisse sur le podium avec la e-208. Notons la bonne entrée en matière du Renault Scenic E-Tech, bien meilleure que celle de son concurrent direct, le Peugeot e-3008.

Top 20 des modèles électriques en BtoB en 2024 Modèle Volume 1 Tesla Model Y 7 773 2 Tesla Model 3 5 033 3 Peugeot e-208 4 552 4 Renault Scenic E-Tech 3 113 5 Renault Megane E-Tech 2 986 6 BMW iX1 2 721 7 Skoda Enyaq 1 713 8 BMW i4 1 688 9 Volkswagen ID.4 1 583 10 Volvo EX30 1 567 11 Peugeot e-2008 1 513 12 Volvo XC40/EX40 1 477 13 Volkswagen ID.3 1 380 14 Peugeot e-308 1 175 15 Kia Niro 1 163 16 Kia EV6 1 161 17 BMW iX2 1 088 18 Dacia Spring 1 057 19 Peugeot e-3008 1 018 20 Jeep Avenger 992

Source : AAA Data

Les marques premium misent sur le PHEV

Le classement des voitures hybrides rechargeables met en évidence la mainmise des marques premium sur cette technologie. BMW s'impose avec le X1, devant Cupra avec le Formentor. Peugeot parvient malgré tout à se glisser sur le podium avec la 308, seule exception dans le haut du classement. Le reste du top 10 se compose exclusivement de modèles haut de gamme, voire de luxe.

Top 20 des modèles hybrides rechargeables en BtoB en 2024 Modèle Volume 1 BMW X1 4 928 2 Cupra Formentor 4 297 3 Peugeot 308 4 213 4 Mercedes-Benz GLC 3 333 5 BMW X5 2 538 6 Volvo XC60 2 403 7 Mercedes-Benz GLC Coupé 2 205 8 DS7 2 131 9 Mercedes-Benz GLA 2 041 10 Range Rover Sport 1 913 11 Porsche Cayenne Coupé 1 765 12 Audi Q5 Sportback 1 763 13 Kia Sportage 1 749 14 Volkswagen Tiguan 1 715 15 Audi Q3 Sportback 1 476 16 Audi Q5 1 422 17 BMW X3 1 339 18 Audi A3 1 150 19 Citroën C5 Aircross 1 112 20 Volvo XC90 1 096

Source : AAA Data

Bataille Renault-Toyota sur le full hybrid

Voici la nouvelle catégorie reine du marché des flottes : le full hybrid. Un drôle de classement qui se résume à un duel entre Renault et Toyota. La marque au losange a dominé les débats avec l'Austral. Le C-SUV est accompagné sur le podium de la Yaris Cross et de la Clio.

Top 20 des modèles full hybrid en BtoB en 2024 Modèle Volume 1 Renault Austral 1 1175 2 Toyota Yaris Cross 9 408 3 Renault Clio 8 521 4 Toyota Yaris 7 506 5 Renault Espace 6 301 6 Toyota Corolla 5 662 7 Renault Arkana 5 654 8 Kia Sportage 4 584 9 Renault Captur 4 496 10 Hyundai Tucson 3 981 11 Nissan Qashqai 3 939 12 Toyota C-HR II 2 999 13 Toyota RAV4 2 703 14 Renault Symbioz 2 091 15 Renault Rafale 1 586 16 Hyundai Kona 1 549 17 Nissan Juke 1 432 18 Kia Niro 1 379 19 Dacia Jogger 1 365 20 Nissan X-Trail 722

Source : AAA Data

Les généralistes en tête sur le diesel

Les voitures diesel n'ont pas complètement disparu du paysage, mais les volumes n'ont plus rien à voir avec ceux d'il y a cinq ou dix ans. Le classement 2024 permet de constater que les marques généralistes (Renault, Peugeot, Skoda, Citroën, Volkswagen...) sont pratiquement les seules à s'illustrer. Le modèle le plus en vue est la Peugeot 308, devant les Renault Clio et Trafic.

Top 20 des modèles diesel en BtoB en 2024 Modèle Volume 1 Peugeot 308 5 628 2 Renault Clio 4 198 3 Renault Trafic 3 870 4 Skoda Octavia 3 530 5 Citroën C3 III 3 368 6 Volkswagen Golf 2 674 7 Ford Transit Custom 2 310 8 Volkswagen Tiguan III 2 213 9 BMW X1 1 452 10 Citroën C4 1 391 11 Citroën C5 Aircross 1 339 12 Peugeot 3008 II 1 287 13 Renault Megane 1 259 14 Dacia Duster II 1 173 15 Volkswagen T-Roc 1 151 16 Mercedes-Benz GLA 1 073 17 Mercedes-Benz Classe A 1 055 18 Volkswagen Tiguan II 1 027 19 Renault Kangoo 1 026 20 Mercedes-Benz Classe V 962

Source : AAA Data

Le grand écart en essence

La Renault Clio, dans sa version essence, a été le modèle le plus livré en BtoB en 2024, toutes énergies confondues, avec 18 083 unités. Les Peugeot 208 et Citroën C3 ont également réalisé de beaux scores. Mais derrière ces produits phares, la chute est vertigineuse, puisque le 20e modèle du classement, la Citroën C4X, n'a été immatriculée qu'à 1 212 reprises.

Top 20 des modèles essence en BtoB en 2024 Modèle Volume 1 Renault Clio 1 8083 2 Peugeot 208 1 4268 3 Citroën C3 III 1 3229 4 Peugeot 308 8 524 5 Peugeot 2008 6 384 6 Volkswagen Polo 3 998 7 Dacia Sandero 3 460 8 Opel Corsa 2 869 9 Renault Captur 2 844 10 Toyota Aygo X 2 814 11 Skoda Fabia 2 475 12 Skoda Kamiq 2 315 13 BMW Série 1 2 204 14 Volkswagen Taigo 2 065 15 Volkswagen T-Roc 1 943 16 Citroën C4 1 806 17 BMW X1 1 533 18 Opel Crossland 1 525 19 Citroën C3 Aircross 1 239 20 Citroën C4X 1 212

Source : AAA Data