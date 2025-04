Leads VN : l'Europe a marqué le pas en février 2025

Autobiz a publié les données collectées au mois de février 2025. Il apparaît que 721 000 contacts ont été générés pour des véhicules neufs en Europe sur la période. Cela correspond à un recul de 1 %. En outre, la fidélité des consommateurs s'étiole.

Les concessionnaires européens ont reçu un peu moins de leads en février 2025, selon Autobiz. ©Le Journal de l'Automobile

Les distributeurs de tout bord répétaient que février 2025 n'avait pas été un bon mois pour le commerce automobile. Autobiz met un chiffre sur leur ressenti avec son étude. Selon les données compilées depuis plusieurs sources internet, la volumétrie de leads digitaux a perdu 1 % entre les mois de février 2024 et 2025, à 721 000 contacts transmis.

L'impressionnante dynamique de l'Espagne, qui a progressé de 11 % sur un an, à 64 000 leads, n'a pas suffi à compenser la chute de 6 % en Allemagne. Dans le reste de l'Europe, la tendance est aussi à la hausse. Autobiz rapporte une croissance du nombre de contacts de 1 % en France (111 500 contacts), en Italie (77 500 contacts) et au Royaume-Uni (total non communiqué).

L'Europe perd aussi par rapport à janvier. Au cours du premier mois de l'année, souvenez-vous, Autobiz avait dénombré 764 500 leads. Ce qui comprenait notamment 118 000 contacts générés en France, 86 000 contacts en Italie et 59 000 contacts en Espagne.

Des clients qui vont voir ailleurs

La fin du trimestre a été l'opportunité de dresser un bilan de la fidélité. Autobiz calcule le taux en prenant en compte la marque du véhicule détenu et celle du site internet visité. À ce jeu, l'Europe perd six points par rapport à l'an passé.

Les consommateurs vont donc faire de nouvelles expériences de marque. Ce qui est particulièrement vrai en France (-9 points de fidélité) et en Pologne (-8 points). En Allemagne et en Belgique, le marché est aligné sur la moyenne européenne.

L'Italie s'en sort à peine mieux (-5 points). En revanche aux Pays-Bas (+7 points), mais également au Royaume-Uni (+4 points) et en Espagne (+2 points), les marques peuvent compter sur l'attachement de leurs clients.