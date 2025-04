Le poste assurance pèse toujours plus lourd sur le budget des conducteurs français

LeLynx.fr a dévoilé son baromètre de l’assurance automobile en France. Presque sans surprise, le comparateur en ligne relève une hausse tarifaire en 2024, dont l'ampleur constatée donne matière à faire grincer des dents les consommateurs.

Les Français ont subi une augmentation moyenne de 5 % du prix de leur assurance automobile. ©AdobeStock

Dans une France qui fait attention à ses sous, l'assurance automobile est un poste de dépense qui impacte toujours plus le budget des ménages. Selon les données partagées au terme de son étude annuelle, LeLynx.fr a constaté une hausse de 5 % en 2024. Le comparateur indépendant estime à 545 euros la somme moyenne dépensée l'an passé.

Une tendance qui ne semble pas s’essouffler en 2025. En effet, au terme du premier trimestre, LeLynx.fr rapporte une nouvelle inflation de 5 % par rapport à la même période en 2024. Ce qui n'est pas de bon augure pour les automobilistes français.

Des jeunes conducteurs qui voient double

Les jeunes automobilistes de moins de 25 ans déboursent 1 213 euros en 2024 pour leur assurance auto tous risques, soit près du double (+89 %) par rapport aux conducteurs de plus de 25 ans, dont la prime s’élève à 584 euros. La prime d’assurance auto bien supérieure pour les conducteurs novices s’explique par leur manque d’expérience au volant, un coefficient de bonus-malus moins élevé et donc un risque statistique d’accidents plus élevé.

Parmi les jeunes titulaires du permis depuis moins de deux ans, la Peugeot 206 s’impose comme le véhicule star. Ce modèle compact, apprécié pour sa maniabilité et sa fiabilité, entraîne une prime d’assurance tous risques de 1 065 euros pour ce type de profil.

L’impact géographique sur les primes d’assurance

Selon où l’on se trouve dans l’Hexagone, les montants d’assurance auto varient considérablement. Pour cause, avec une prime moyenne de 661 euros, la Corse est la région la plus chère, suivie de près par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où elle s'élève à 624 euros. La région Bretagne est, au contraire, celle pour laquelle elle est la plus faible (443 euros).

Du côté des villes, Marseille reste la métropole la plus chère avec une prime de 805 euros, suivie par Nice, à 656 euros. L'offre à Marseille est donc près de 23 % plus élevée que celle de la deuxième ville la plus chère.

Dacia en sauveteur de tirelire

L’année passée, Dacia s’est révélée être la marque la plus économique avec un montant annuel d’assurance auto de 478 euros en formule tous risques. En opposition, Tesla est la plus onéreuse et affiche une prime de 797 euros, élevant ainsi la différence à 66 %.

L’évolution des tarifs entre le premier trimestre 2024 et la même période en 2025 accentue encore cette disparité : alors que les primes des véhicules Dacia ont augmenté de 13 % en un an, celles des Tesla ont bondi de 21 %.

Les hybrides plus chères que les voitures électriques

Les véhicules électriques et hybrides représentent 8 % des voitures comparées, dont 5 % pour les hybrides et 3 % pour les électriques. Leur part a connu une forte progression : en cinq ans, elle a été multipliée par quatre pour les électriques et par cinq pour les hybrides.

Qu'en est-il du point de vue budgétaire ? Un véhicule hybride coûte en moyenne 678 euros par an en formule tous risques à assurer, soit environ 8 % de plus qu’un véhicule électrique dont la prime s’élève à 637 euros en moyenne.

La Tesla Model 3 est le modèle électrique le plus comparé, avec une prime tous risques de 799 euros en moyenne, suivie de la Model Y (774 euros) et de la Renault Zoe (497 euros).

Côté hybrides, les modèles les plus recherchés sont la Toyota C-HR (754 euros en moyenne), la Renault Clio V (840 euros) et la Toyota Yaris III (637 euros).

La tendance des choix de couverture

Le choix de l’assurance varie selon la motorisation. Les conducteurs de véhicules électriques et hybrides optent majoritairement pour une couverture tous risques (88 %), en raison du coût élevé des réparations et du caractère récent de ces véhicules.

À l’inverse, les voitures diesel (34 %) et essence (26 %) sont plus souvent assurées au tiers. L’assurance intermédiaire, quant à elle, séduit surtout les propriétaires de modèles diesel (26 %) et essence (21 %), mais reste peu adoptée pour les hybrides et électriques (7 %).

En 2024, la prime d’assurance auto à prévoir a minima était donc de 441 euros. L’assurance tous risques, offrant la meilleure protection, atteint 631 euros en 2024. L’assurance auto peut donc varier de 190 euros entre une formule tous-risques et une formule plus simple au tiers, soit 43 % de plus. Une différence notable qui peut donc se traduire lors du choix du modèle du véhicule.