En provenance de Bee2Link où il a passé près de huit ans, Benoit Bachelot vient d'être nommé directeur général de la filiale française d'Izmocars, éditeur de solutions digitales. Il prend la succession de Cédric Breton, parti tenter l'aventure entrepreneuriale.

Benoit Bachelot rejoint Izmocars en tant que directeur général. ©Izmocars

Il y a un nouvel homme fort chez Izmocars France. L'éditeur de solutions digitales pour la distribution automobile vient d'officialiser l'arrivée de Benoit Bachelot dans le fauteuil de directeur général. Ce dernier remplace Cédric Breton, sur le départ pour mener un projet entrepreneurial.

Il supervisera l’ensemble des opérations en France et en Europe. Cela comprend notamment la mise en oeuvre des stratégies commerciales, le lancement de nouvelles offres applicatives intégrant de l’intelligence artificielle et le programme de fidélisation des clients.

Avant cette prise de poste, Benoit Bachelot a passé près de huit ans chez Bee2Link, notamment en qualité de directeur des opérations. Diplômé de l'Essca en 1994, il a fait l'intégralité de sa carrière dans le domaine des systèmes d'information, des solutions CRM et environnement SaaS et ce, toujours en lien avec le secteur automobile, qu'il a découvert chez Ford entre 2000 et 2003.

Il a été responsable commercial de Fiducial, éditeur de DMS pour les réseaux de marques et les réparateurs. Puis Select'Up lui a confié un rôle de responsable de développement. Mais Benoit Bachelot rejoint rapidement Lyon et le groupe Datafirst, en mai 2011. Il y sera particulièrement responsable des produits CRM et business intelligence pendant un peu plus de deux ans. Il passera ensuite sept années à gérer sa propre société jusqu'à ce que Bee2Link fasse appel à ses compétences.

En prenant les rênes d'Izmocars, Benoit Bachelot prend la responsabilité de conduire une entreprise qui évolue dans un environnement de forte concurrence. L'éditeur de solutions digitales intervient chez les concessionnaires avec des modules de gestion de stock, de parcours client et d'opérations marketing, entre autres.