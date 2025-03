Auwa lance un emballage durable pour ses produits de lavage

Auwa, la marque de produits de lavage du groupe WashTec, crée l’événement dans le secteur en proposant son emballage durable Smartway. Plus écologique, celui-ci a également d’autres avantages tels que la facilité de transport.

Le nouvel emballage Smartway de Auwa permet d’économiser 83,6 % de plastique par rapport à un bidon standard en PEHD.

Avec Green Car Care, Auwa avait déjà optimisé ses produits de lavage selon des critères de durabilité. La preuve qu’un engagement en faveur de la protection de l’environnement et une performance de lavage optimale ne sont pas incompatibles.

Aujourd’hui, la marque de produits de lavage pour l’entretien des véhicules, appartenant au groupe WashTec, lance sur le marché son emballage Smartway, une petite révolution dans le secteur.

En effet, ce nouvel emballage permet d’économiser 83,6 % de plastique par rapport à un bidon standard en PEHD, tout en nécessitant un volume de transport plus restreint (une palette peut contenir 20 % de contenants en plus) et en déterminant une facilité d’utilisation.

Ainsi, à l’instar de la démarche qui se pratique déjà dans le secteur des lubrifiants automobiles, l’emballage Smartway se compose d’une boîte en carton solide à double paroi et d’un sac en plastique robuste multicouche (en mesure de résister à la traction et à la perforation) de 10 litres avec un bec verseur pratique. Grâce à la fermeture intégrée du sac, le versement est garanti propre et régulier, d’autant que ce type d’emballage se révèle plus léger qu’un bidon classique.

Après utilisation, le carton extérieur est simplement replié et il ne prend pratiquement pas de place (tout comme le sac intérieur vidé). De plus, l’exploitant peut le jeter directement dans la poubelle jaune ou à la déchetterie, sachant qu’il est recyclable à 100 %. "Avec SmartWay, nous avons développé un nouvel emballage de transport qui est à la fois facile à manipuler et à recycler pour l’exploitant, explique Christoph Maletz, vice-président head of product unit chemical de WashTec Cleaning Technology GmbH. Cet emballage s’inscrit dans notre stratégie de durabilité et permettra de réduire encore plus notre empreinte carbone".

Pour le lancement, pas moins de onze produits de lavage différents sont disponibles dans ce nouvel emballage, couvrant ainsi toute la gamme nécessaire à l'exploitation d'une station.