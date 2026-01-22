Volvo EX60 : futur best-seller ?

Volvo présente son nouveau SUV 100 % électrique. Cousin du XC60, le best-seller de la marque suédoise, il se positionne comme un concurrent des BMW iX3 et Mercedes-Benz GLC EQ. Pour rivaliser, l’EX60 mise notamment sur de belles performances en matière d’autonomie et de vitesse de recharge.

Les premières livraisons du Volvo EX60 devraient intervenir à la fin de l'année 2026. ©Volvo

Si Volvo a revu à la baisse ses ambitions en matière d’électrification, renonçant à sa promesse de basculer dans le 100 % électrique en 2030, la marque sino-suédoise confirme tout de même sa volonté de faire des véhicules électriques un pilier majeur de sa stratégie produits.

Le nouveau Volvo EX60 en est la preuve. Avec l’arrivée de ce nouveau modèle, le constructeur appartenant au groupe Geely dispose donc désormais de six modèles entièrement électriques, que sont l’EX30, l’EX40, l’EC40, l’EX90 et l’ES90, dont cinq sont des SUV (ou crossovers).

Positionné sur le segment des SUV familiaux premium, le Volvo EX60 se présente comme l’équivalent 100 % électrique du XC60, le best-seller de la marque qui s’est écoulé à plus de 2,7 millions d’unités dans le monde depuis son lancement en 2008.

Il aura alors pour mission d’aller concurrencer les Tesla Model Y, Audi Q6 e-tron ou encore les nouveaux BMW iX3 Mercedes-Benz GLC EQ. En 2027, le Volvo EX60 sera par ailleurs décliné dans une version Cross Country, au look plus baroudeur.

Un vrai SUV familial

Avec ses 4,80 m de long, le Volvo EX60 gagne 10 cm en longueur par rapport à son cousin thermique, le XC60. Il jouit donc de dimensions très généreuses, avec une largeur de 1,89 m, une hauteur de 1,63 m, et surtout un empattement de 2,97 m, qui font du modèle un vrai SUV familial.

Côté design, on y reconnaît sans grande surprise la plupart des caractéristiques des dernières Volvo. À l’avant, on retrouve par exemple les phares façon "marteau de Thor", expression de l’identité stylistique bien connue du constructeur suédois. En revanche, à l’arrière, pas de feux en forme de "C", comme ceux visibles sur l’EX30 et l’EX90. Le Volvo EX60 adopte en effet des feux verticaux, un clin d’œil à la première génération du XC60.

L’empattement long et le plancher plat de la voiture offrent aux passagers de la deuxième rangée un espace très généreux aux jambes. Les espaces de rangement sont également très nombreux, avec notamment un volume de coffre de 523 l à l’arrière, mais aussi un frunk de 58 l à l’avant.

Enfin, la planche de bord du nouveau EX60 se compose d’un écran de 11,4 pouces situé derrière le volant pour l’instrumentation numérique, ainsi que d’une dalle centrale de 15 pouces, avec Google intégré, donnant accès aux fonctionnalités de navigation, de divertissement, de climatisation et plus encore…

810 km d’autonomie et temps de recharge ultrarapide

Basé sur la nouvelle plateforme de Volvo, la SPA 3, l’EX60 dispose de très belles performances en termes d’autonomie et de recharge. Il est disponible en trois versions : P6, P10 AWD et P12 AWD. La première de 374 ch, uniquement proposée en propulsion, offre une autonomie de 620 km en cycle mixte WLTP, grâce à une batterie de 80 kWh.

La seconde, disponible en transmission intégrale, promet quant à elle une puissance de 510 ch et embarque une batterie de 91 kWh permettant au Volvo EX60 de parcourir jusqu’à 660 km. Enfin, la dernière version de 512 ch, également en transmission intégrale, constitue le haut du panier. Grâce à sa batterie de 112 kWh, elle annonce une autonomie de 810 km WLTP, l’une des meilleures de sa catégorie.

Si le Volvo EX60 affiche de très belles performances en termes d’autonomie, le constructeur suédois n’a pas négligé la recharge pour autant. En seulement dix minutes, il est en effet capable de récupérer jusqu’à 340 km lorsqu’il est branché sur un chargeur rapide de 400 kW. Autant dire qu’une pause-café suffit pour recharger la batterie et reprendre la route.

Attendu dans les concessions françaises à la fin de l’année 2026, le Volvo EX60 est disponible en deux niveaux de finition, Plus et Ultra, et ce, quel que soit le niveau de motorisation choisi. La version P6 d’entrée de gamme débute à 66 500 euros, tandis que sa version P10 AWD est facturée à 69 500 euros. Enfin, pour le haut de gamme, il faudra débourser un minimum de 75 500 euros.