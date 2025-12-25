Véhicules électriques : les meilleurs essais de 2025

L'année 2025 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules 100 % électriques. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a conçu pour vous un best of des essais réalisés l'an passé.

La rédaction vous propose de replonger dans les principaux essais de véhicules électriques réalisés en 2025. ©DR

Alpine A390 : pour faire mentir les lois de la physique

Lancé en fin d’année 2025, l’Alpine A390 est le plus gros modèle jamais commercialisé par la marque au A fléché. Ce crossover familial 100 % électrique est équipé de trois moteurs, un à l’avant et deux à l’arrière, auxquels s’ajoute une batterie qui offre une capacité généreuse de 89 kWh utiles, lui permettant d’afficher jusqu’à 557 km d’autonomie en cycle WLTP. Pour sa version d’entrée de gamme de 400 ch, le ticket d’entrée est fixé à 67 500 euros. Mais une version plus puissante, la GTS (470 ch) sera également disponible courant 2026, à partir de 78 000 euros.

Audi A6 Avant e-tron : invitation au voyage

En plus d'une autonomie pouvant dépasser 700 km et d'une puissance de charge de 270 kW, l'Audi A6 Avant e-tron pose de nouveaux jalons dans la catégorie des breaks 100 % électriques, en sachant marier confort et dynamisme. Reposant sur la plateforme PPE (premium platform electric), comme le Q6 e-tron, elle profite d'une architecture en 800 V lui permettant d'encaisser une puissance de charge de 270 kW. De quoi regagner 310 km en dix minutes et faire le 10 à 80 % en 21 minutes. Seul bémol, ses tarifs puisque la gamme de l’A6 Avant e-tron débute à 67 920 euros pour culminer à 92 710 euros. Pour la variante S6, il faudra même débourser 106 520 euros.

DS N° 8 : 750 km d’autonomie pour relancer le premium à la française

Commercialisé depuis septembre 2025, le N° 8 se présente comme le vaisseau amiral de la gamme de DS Automobiles. Présenté comme un SUV-coupé, il est disponible avec deux tailles de batterie. La version d’entrée de gamme, équipée d’un accu de 73,7 kWh et d’un moteur de 230 ch, atteint les 550 km d’autonomie, tandis que la puissante déclinaison de 350 ch à transmission intégrale, et qui dispose d’un accu de 97,2 kWh, assure 688 km. Dans sa mouture Long Range deux roues motrices, dotée d’un moteur de 245 ch et de la plus grosse batterie, la voiture affiche une autonomie record de 750 km. Le fleuron de DS est facturé de 59 200 à 80 300 euros.

Ford Puma Gen-E : le félin apprivoise l’électrique

En 2025, le Ford Puma s’est décliné, pour la première fois, en une version 100 % électrique, baptisée Gen‑E. Le crossover du constructeur américain embarque un moteur développant 168 ch et une batterie d’une capacité nette de 43,6 kWh (54 kWh bruts), lui permettant de réaliser jusqu’à 376 km en cycle mixte WLTP. C’est peu, mais le Ford Puma Gen-E se distingue surtout par sa capacité de rangement digne d’un véhicule du segment D, d’un volume total de 566 l. Sur ce modèle, le ticket d’entrée est fixé à 33 990 euros et atteint 38 990 euros pour le haut du panier.

Hyundai Ioniq 9 : l'électrique en grand format

Encore plus grand que son cousin le Kia EV9, le Hyundai Ioniq 9 affiche des dimensions dignes des mastodontes américains. Pour son lancement, le grand SUV sud-coréen est disponible avec une seule grosse batterie de 110,3 kWh, lui garantissant une autonomie maximale de 620 km en cycle WLTP. Elle est par ailleurs capable de se recharger de 10 à 80 % en seulement 24 minutes au moyen d’un chargeur de 350 kW. En parallèle, trois versions sont proposées : de 160, 226 ou 315 kW. La grille tarifaire commence à 69 900 euros et plafonne à 86 900 euros en fonction des motorisations et hors option.

Kia EV4 : à la conquête de l’Europe

Première berline 100 % électrique du constructeur sud-coréen, la Kia EV4 affiche des prestations solides, avec notamment un rayon d’action allant jusqu'à 625 km lorsqu'elle est équipée de la batterie de 81,4 kWh. L’autonomie tombe à 440 km avec la batterie de 58,3 kWh. Peu importe la taille de batterie choisie, l’EV4 embarque le même moteur avant d’une puissance de 204 ch (ou 150 kW) et d’un couple de 283 Nm. Produite en Europe, elle peut donc se vanter de bénéficier de l’écoscore en France. Ses tarifs s'échelonnent de 38 290 à 46 990 euros.

Leapmotor B10 : le trouble-fête

En attendant de s'attaquer au segment B en 2026, Leapmotor est arrivé cette année sur le segment C-SUV avec le B10 dans sa version 100 % électrique. Équipé de batteries LFP, le B10 offre 361 km d'autonomie en cycle mixte WLTP avec la petite de 56,2 kWh et l'offre supérieure, avec un accu de 67,1 kWh, propose un rayon d'action de 434 km. La gamme débute à 29 900 euros avec la petite batterie, tandis que l’offre avec l'autonomie maximale est facturée à partir de 31 900 euros.

Mercedes-Benz CLA : la revanche des berlines

Lancée à l’été 2025, la troisième génération du CLA inaugure la future famille de véhicules de Mercedes-Benz. Reposant sur la nouvelle plateforme multi-énergies du constructeur allemand, le coupé quatre portes est proposé en deux versions 100 % électriques. Grâce à une nouvelle batterie de 85 kWh, la CLA 250+ développe une puissance de 272 ch, pour une autonomie allant jusqu’à 792 km, selon la norme WLTP. La deuxième version, la CLA 350 4Matic, jouit, quant à elle, d’une puissance de 354 ch et d’un rayon d’action maximal de 771 km. Pour l’heure, la facture est relativement salée avec la 250+ qui débute à 53 450 euros pour culminer à 58 700 euros. Pour la 350 4Matic, cela s’échelonne de 62 700 à 67 950 euros.

Nissan Leaf : l’heure de la reconquête a sonné

Après deux générations de berlines compactes, la nouvelle Nissan Leaf prend désormais l’allure d’un crossover coupé. Cette troisième génération, qui sera lancée au printemps 2026, est dotée de deux tailles de batterie, de 52 et 75 kWh de capacité utile. La première lui permet de réaliser jusqu’à 436 km entre deux recharges, tandis que la seconde lui confère un rayon d’action de 604 km au maximum. Le ticket d’entrée est fixé à 36 000 euros.

Nissan Micra : stylée comme jamais

Cousine technique de la Renault 5 E‑Tech, la sixième génération de la Nissan Micra a été lancée en octobre 2025 dans une version 100 % électrique. Elle affiche, par conséquent, les mêmes caractéristiques techniques que la citadine au losange, à commencer par les blocs électriques de 120 ou 150 ch. Les deux tailles de batterie de 40 et 52 kWh sont également identiques et offrent respectivement 316 et 417 km d’autonomie. La gamme débute à 28 000 euros pour la finition basse à petite batterie et grimpe à 36 000 euros pour le haut du panier.

Renault 4 E-Tech : la saga 4L continue

Après le succès de la R5 E-Tech, Renault a lancé cette année la R4 E-Tech, une réinterprétation moderne d’un modèle iconique mêlant modernité et clin d’œil au passé qui est resté dans la mémoire collective. La Renault 4 E‑Tech reprend par ailleurs la même structure de gamme que sa petite sœur, la Renault 5 E‑Tech : deux moteurs (120 et 150 ch) et deux capacités de batterie NMC (40 et 52 kWh), ce qui lui permet d’afficher une autonomie respective de 308 et 409 km. Côté prix, la gamme de la R4 E‑Tech commence à partir de 29 990 euros pour finir à 37 490 euros.

Smart #5 : un SUV qui gagne à être connu

Avec le #5, Smart a fait une entrée remarquée sur le segment C. Ce SUV 100 % électrique de 4,70 m de long est logiquement devenu le plus grand modèle jamais commercialisé par la marque. Mais le modèle s’est avant tout distingué pour sa recharge. Grâce à son architecture en 800 volts, le Smart #5 peut en effet encaisser jusqu'à 400 kW en recharge rapide DC (22 kW AC), de quoi passer de 10 à 80 % en moins de 18 minutes, selon la marque. Sous le capot, le SUV embarque une batterie NMC de 100 kWh, qui permet d'afficher un rayon d'action compris entre 540 et 590 km. Trois niveaux de puissance sont au programme avec un moteur de 363 ch (267 kW) en propulsion, deux moteurs totalisant 587 ch (432 kW) pour les variantes quatre roues motrices (de 51 600 à 57 600 euros) et il existe même une définition Brabus forte de 646 ch (475 kW) et affichée à 61 600 euros. L’entrée de gamme débute sinon à 46 600 euros.

XPeng G6 : recharge éclair

Si l'un des principaux inconvénients de la voiture électrique est le temps de recharge, XPeng balaie d'un revers de main cette contrainte. La nouvelle génération du SUV G6 annonce en effet des pleins d'énergie les plus rapides du marché, avec seulement douze minutes pour passer de 10 % à 80 %. Équipé d’une batterie de 80 kWh, le XPeng G6 Autonomie Étendue (295 ch/440 Nm/525 km d’autonomie) est proposé à 46 990 euros, tandis que le G6 Performance à transmission intégrale (485 ch/660 Nm/510 km d’autonomie) est affiché à 50 990 euros. Une version Autonomie Standard (250 ch/440 Nm/440 km d’autonomie) est attendue pour le début de l’année 2026.