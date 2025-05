Renault et Peugeot au coude-à-coude sur le marché des flottes

Depuis début 2025, Peugeot et Renault ont respectivement enregistré 31 828 et 31 725 immatriculations sur le marché BtoB. Ainsi, seules 103 mises à la route les séparent à fin avril. Le match chez les flottes s’annonce donc serré entre les deux constructeurs tricolores.

Entre janvier et avril 2025, seules 103 immatriculations séparent Peugeot et Renault sur le marché des flottes. ©DR

En net repli depuis le début de l’année 2025, le marché des flottes a vu ses immatriculations reculer de 8,4 %, à 150 121 unités. Si les motorisations essence (-45,9 %), diesel (-47,2 %) et hybride rechargeable (-31,9 %) accusent toutes les trois une belle chute de leurs mises à la route, les électriques et les hybrides permettent quant à elles de limiter la casse. Ces deux catégories représentent en effet 74 % des immatriculations chez les professionnels en 2025, contre 55,3 % un an plus tôt.

Le match serré entre Renault et Peugeot

En tête des ventes BtoB en 2025, on retrouve donc Peugeot. La marque au lion enregistre en effet 31 828 immatriculations sur les quatre premiers mois d’activité, en hausse de 11,9 % en un an. Cependant, son rival Renault le suit de très près, car le losange affiche un total de 31 725 exemplaires écoulés depuis le début de l’année, soit une belle progression de 23,1 %.

Les deux constructeurs sont donc au coude à coude après quatre mois, puisque seulement 103 mises à la route les séparent. L’autre marque tricolore, Citroën, n’atteint de son côté que la cinquième place (8 016 exemplaires ; -29,1%), derrière Volkswagen (10 884 ex. ; -4,4 %) et Toyota (9 983 ex. ; -11,7 %).

Si l’on regarde le classement des véhicules les plus vendus à fin avril, Peugeot et Renault parviennent tous les deux à placer pas moins de huit de leurs modèles dans le top 10. À la première place trône, loin devant, la Renault Clio avec 10 351 unités vendues, qui occupe à elle seule 6,9 % de part de marché. La Peugeot 208 (8 296 ex.) arrive quant à elle à la deuxième place, tandis que le 3008 (6 801 ex.) vient compléter le podium.

Le lion parvient à glisser deux autres de ses modèles aux quatrième et cinquième places, à savoir les Peugeot 308 (6 124 ex.) et 2008 (6 064 ex.), quand le 5008 (3 029 ex.) termine au dixième rang. Avec respectivement 4 768 et 3 173 unités vendues, les Renault Symbioz et Austral arrivent à la sixième et à la neuvième position. Seuls deux modèles n’appartenant pas aux deux marques françaises figurent dans le top 10. Il s’agit de la Toyota Yaris Cross (7e avec 3 240 ex.) et du Volkswagen Tiguan (8e avec 3 213 ex.).

Top 20 des ventes BtoB par marque sur les 4 premiers mois de 2025

Marques Volumes Évolution 25/24 1 PEUGEOT 31 828 11,9 % 2 RENAULT 31 725 23,1 % 3 VOLKSWAGEN 10 884 -4,4 % 4 TOYOTA 9 983 -11,7 % 5 CITROËN 8 016 -29,1 % 6 BMW 7 267 -26,7 % 7 SKODA 6 215 4,7 % 8 AUDI 4 776 -25,9 % 9 FORD 4 163 -22,1% 10 DACIA 3 833 2,7 % 11 MERCEDES-BENZ 3 743 -41,7 % 12 TESLA 3 544 -23,7 % 13 CUPRA 3 199 21,1 % 14 HYUNDAI 2 720 -14,8 % 15 KIA 2 402 -58,7 % 16 NISSAN 2 247 -17,5 % 17 MINI 1 908 50,9 % 18 OPEL 1 517 -53,6 % 19 SEAT 1 387 5,6 % 20 VOLVO 1 274 -55,1 % Autres 7 490 -26,9 % Total 150 121 -8,4 %

Top 20 des ventes BtoB par modèle sur les 4 premiers mois de 2025