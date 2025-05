Les flottes évitent la sortie de route grâce à l’électrique

Le mois d’avril 2025 a été de petite facture pour le marché des flottes, avec 61 134 immatriculations de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers. Le repli de 4,9 % par rapport à avril 2024 aurait pu être bien plus conséquent sans le puissant mouvement en faveur de l’électrique.

Le Renault Scenic E-Tech est le modèle électrique le plus livré dans les flottes à fin avril 2025. ©Renault

Apathiques en 2024, à +2,1 % et 91 813 unités, les livraisons de voitures particulières (VP) et de véhicules utilitaires légers (VUL) électriques affichent une tout autre dynamique en ce début d’année 2025. Après quatre mois d’activité, elles gagnent 38,4 %, à 40 393 unités. Soit un rythme annuel à plus de 120 000 mises à la route.

Ce rebond n’est guère étonnant. Les entreprises ont bien compris que l’heure n’était plus aux tergiversations, mais à l’action. La réforme des avantages en nature et l’adoption d’une nouvelle taxe pour non-verdissement des parcs automobiles, de toute évidence, portent leurs fruits.

31 697 modèles électriques depuis janvier

L’impact est le plus flagrant pour les voitures particulières. Les modèles électriques représentent, depuis le mois de janvier, 21,1 % des mises à la route sur les canaux BtoB (sociétés, loueurs longue durée, administrations), selon AAAData. Soit un volume de 31 697 véhicules. Mention spéciale au Renault Scenic E-Tech qui arrive en tête du classement avec 2 892 unités déployées.

Sur le seul mois d’avril, 7 961 modèles électriques ont été livrés à la clientèle professionnelle, soit un bond de 65,4 % par rapport à avril 2024. Dans le même temps, les véhicules hybrides ont gagné 14,7 %, à 19 521 unités, malgré la chute de 31,9 % des hybrides rechargeables (3 783 unités).

Les voitures essence et diesel ont respectivement perdu 45,9 % et 47,2 % pour ne plus représenter, réunies, que 23,1 % du marché. Toutes énergies confondues, les flottes ont été à l’origine de 36 635 mises à la route en avril, à -5,3 %. Sans l’électrique, et dans une moindre mesure l’hybride, la chute aurait été bien plus sévère.

Depuis janvier, le compte n’y est pas. Le marché BtoB accuse un repli de 8,4 %, à 150 121 unités. Là aussi, les électriques et les hybrides permettent de limiter la casse. Ces deux catégories représentent 74 % des immatriculations en 2025, contre 55,3 % un an plus tôt.

Une autre information clé de ce bilan à fin avril est le match serré qui oppose Renault à Peugeot. Les deux constructeurs sont au coude à coude après quatre mois. Seulement 103 mises à la route les séparent, avec 31 828 unités pour la marque au lion (+11,9 %), contre 31 725 pour sa concurrente au losange (+23,1 %).

Les VUL en repli de 9,3 % en 2025

Pour les véhicules utilitaires légers, la situation est tout aussi préoccupante. Les livraisons sont en repli de 9,3 % depuis janvier, à 90 973 unités. Un léger mieux est toutefois observé en avril, puisque l’activité n’a reflué que de 4,2 % (24 499 unités). Notons aussi, sur ce dernier mois, la bonne tenue des électriques : +38,4 %, 2 509 unités et 10,2 % de part de marché.