Les voitures électriques préférées des entreprises

Publié le 3 décembre 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 3 min de lecture

Les entreprises se ruent sur les voitures électriques écoscorées depuis la réforme des avantages en nature de février 2025. Un appétit qui profite notamment au Renault Scenic E-Tech, en tête du classement des immatriculations. La marque au losange surfe également sur le succès des R5 et Megane E-Tech.

Le Skoda Elroq se classe au 2e rang des meilleures ventes en BtoB en novembre 2025. ©Skoda

Les livraisons de voitures électriques dans les entreprises battent des records. En novembre 2025, 11 965 mises à la route ont été comptabilisées par AAA Data sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, administrations et sociétés). Le précédent record datant d’octobre a été battu de 100 unités. La réforme des avantages en nature, qui favorise très largement les voitures électriques écoscorées, a redessiné le paysage des flottes. Ces dernières sont d’ailleurs devenues la locomotive de l’électrique en France, ce qui était le but recherché. Renault en tête En novembre, les professionnels ont été à l’origine de 34,9 % des mises à la route de voitures électriques dans l’Hexagone, alors que le poids global du BtoB, toutes énergies confondues, a été de 28,4 %. Depuis janvier, ce sont 93 526 voitures électriques qui ont rejoint les flottes d’entreprise (+52,1 %), soit 32,8 % du marché VE (contre 27,4 % au global). Renault est la marque qui bénéficie le plus de cette accélération. À fin novembre, la marque au losange a livré 17 001 voitures électriques en BtoB, dont 2 564 au cours du dernier mois. Le Scenic E-Tech est son modèle phare avec 8 477 unités depuis janvier et 1 644 sur le seul mois de novembre. Le SUV se classe en tête du marché dans les deux cas. Peugeot se hisse de son côté à la deuxième place à fin novembre, avec 8 891 immatriculations, mais la dynamique s’est essoufflée sur le dernier mois avec une timide 7e place (777 unités). Tesla complète le podium annuel (8 474). En novembre, ce sont BMW et Audi qui accompagnent Renault sur la boîte, respectivement avec 1 250 et 1 018 unités. Montée en régime du Skoda Elroq Concernant les modèles les plus en vue, après le Scenic E-Tech, on trouve la Tesla Model Y avec 6 478 livraisons depuis janvier ainsi que les Renault 5 E-Tech (4 669) et Megane E-Tech (3 411). Sur le mois de novembre isolé, c’est la Skoda Elroq qui arrive en 2e position avec 652 immatriculations devant la BMW iX1 (602).

