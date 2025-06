Le marché des flottes boit la tasse en mai 2025

Les livraisons sur les canaux BtoB se sont effondrées au mois de mai 2025, principalement dans la catégorie des voitures particulières. L’activité a été digne de la période Covid, avec seulement 30 648 mises à la route. Les utilitaires ne font guère mieux.

Seules les voitures particulières électriques ont tiré leur épingle du jeu en mai 2025 sur le marché BtoB. ©hcast

Exception faite d’une très légère éclaircie de +0,2 % en juin 2024, le marché des flottes n’en finit plus de sombrer, alternant entre le rouge orangé et le rouge vif. Le mois de mai qui vient de s’achever se classe dans cette deuxième catégorie.

Seulement 51 552 mises à la route de voitures particulières (VP) et de véhicules utilitaires légers (VUL) ont été comptabilisées par AAA Data sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, administrations et sociétés). Ce qui correspond à un effondrement de 14,6 % comparé à mai 2024.

Les électriques tiennent leur rang

La chute est particulièrement sévère pour les voitures particulières. Les livraisons ont ici fondu de 18,2 %, à 30 648 unités. En dehors des mois d’août 2022 et 2024, il s’agit du pire mois enregistré depuis fin 2021. La catégorie est ainsi retombée à des niveaux dignes de l’époque Covid.

Les immatriculations de modèles essence et diesel ont poursuivi leur chute, perdant respectivement 38,4 et 51 %. Le plus inquiétant est de voir les voitures hybrides céder 6,1 %, à 16 395 unités. Elles permettaient jusque-là au marché de limiter la casse.

Seules les électriques ont finalement tenu leur rang sur le mois écoulé, avec 5 767 livraisons à +14,9 %. Leur part de marché est montée à 18,8 %. Le Renault Scenic a dominé les débats avec 3 419 exemplaires déployés, devant la Tesla Model Y (2 577) et la Peugeot e-208 (1 927).

Les utilitaires légers n’ont pas été plus à la fête. La catégorie a cédé 8,8 % par rapport à mai 2024, tombant à 20 904 unités. Les électriques ont ici perdu 16,8 %, mettant ainsi un terme à l’embellie du mois d’avril (+38,4 %).

Un marché BtoB loin du compte

Depuis janvier, le marché des flottes est donc très loin du compte. Il pointe à 292 647 VP et VUL, à -9,8 %. Les voitures particulières cèdent 10,2 % (180 769 unités) avec une mention spéciale pour les électriques qui percent de 41,2 % (37 464 unités, 20,7 % de part de marché).

La bataille fait rage entre Renault et Peugeot, qui se tiennent dans un mouchoir de poche, avec respectivement 37 955 et 37 765 livraisons. Volkswagen monte sur le podium (13 163) devant Toyota (12 038) et Citroën (9 433).

Les VUL abandonnent quant à eux 9,2 % et se limitent à 111 878 unités. Le diesel se maintient à près de 75 % de part de marché, contre 9,2 % pour l’électrique et 8,8 % pour l’essence.