Droits de douane : le Canada contre-attaque

Le Canada n’entend pas s’incliner devant les mesures protectionnistes prises par le président américain Donald Trump. Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé des droits de douane de 25 % sur tous les véhicules importés des États-Unis qui ne respectent pas l’accord commercial nord-américain AEUMC.

Le Canada riposte aux droits de douane américains. ©AdobeStock-Angelov

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé des droits de douane de 25 % sur certaines importations automobiles américaines, quelques heures après l'entrée en vigueur d'une taxe de même montant aux États-Unis sur tous les véhicules importés.

Le tarif douanier canadien vise "tous les véhicules importés des États-Unis qui ne respectent pas" l'accord commercial nord-américain AEUMC, a annoncé Mark Carney.

Jusqu'à 67 000 véhicules impactés

Les droits de douane sur des importations de véhicules américains, représentant une valeur de 35,6 milliards de dollars canadiens (25,3 milliards de dollars américains), devraient entrer en vigueur dans les prochains jours, a fait savoir son bureau à l'AFP.

Les droits de douane canadiens auront une incidence sur les voitures et les camionnettes fabriquées avec moins de 75 % de pièces nord-américaines, soit environ 10 % de tous les véhicules expédiés des États-Unis vers le Canada, ce qui représente environ 67 000 véhicules par an.

Le Canada a été épargné par la nouvelle vague de droits de douane annoncée par le président américain Donald Trump à l'encontre de la quasi-totalité des pays du monde, désormais confrontés à un tarif douanier d'au moins 10 % sur toutes leurs ventes aux États-Unis.

Mais Ottawa, premier partenaire commercial de Washington, est déjà visé par des droits de douane américains supplémentaires sur l'acier et sur l'aluminium, ainsi que sur les automobiles depuis le 3 avril 2025.

"Rupture dans l'économie mondiale"

Dès l'entrée en vigueur de cette mesure, le constructeur automobile Stellantis, l'un des principaux constructeurs mondiaux, a annoncé une suspension de deux semaines de la production dans son usine canadienne de Windsor.

La guerre commerciale déclenchée par le président des États-Unis "va provoquer une rupture dans l'économie mondiale", a estimé Mark Carney. "Le système commercial mondial ancré aux États-Unis et auquel le Canada s'était fié depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (...) n'existe plus", a-t-il poursuivi.

"La période de 80 ans pendant laquelle les États-Unis ont embrassé un rôle dirigeant dans l'économie mondiale, forgé des alliances fondées sur la confiance et le respect mutuel, et été les champions du libre-échange de biens et de services est terminée", a affirmé le Premier ministre canadien.

Ottawa a déjà imposé, en représailles, des droits de douane sur des biens de consommation américains d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens et sur des importations américaines d'acier et d'aluminium au Canada d'une valeur de 30 milliards de dollars canadiens.

Accord en vue après le 28 avril ?

Lors d'un échange téléphonique la semaine dernière avec Donald Trump, Mark Carney s'est mis d'accord avec le président américain pour discuter de l'avenir du commerce bilatéral après les élections législatives du 28 avril au Canada.

Les produits canadiens et mexicains respectant les termes de l'accord AEUMC ne sont, à l'heure actuelle, pas visés par de nouvelles taxes. Tous les autres subissent jusqu'à 25 % de droits de douane depuis mars. (avec AFP)