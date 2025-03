Composants de batteries : la Finlande dévoile son projet d'usine avec un associé chinois

L'issue catastrophique du suédois Northvolt ne refroidit pas son voisin finlandais. L'État scandinave impliqué dans une coentreprise avec un industriel chinois a annoncé un plan d'investissement de 800 millions d'euros dans la construction d'une usine de composants pour des batteries de véhicules électriques.

À pleine capacité, l'usine de Kotka fournira des matériaux pour environ 750 000 véhicules électriques par an. ©Easpring Finland New Materials

La Finlande va compter une usine de composants de batteries pour véhicules électriques sur son territoire. En dépit de la faillite de Northvolt, actée mi-mars 2025, l'État finlandais a donné son feu vert au projet.

Le chantier débutera en avril 2025. Il est à mettre au crédit d'Easpring Finland New Materials, une coentreprise fondée par la Finlande et le groupe chinois Beijing Easpring Material Technology. L'usine fabriquera des matériaux actifs de cathodes, un composant clé pour les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie.

Un tout nouveau type d'industrie en Finlande

Ce projet représente un investissement de 800 millions d'euros et la production commerciale devrait débuter en 2027, a précisé la société. L'usine finlandaise sera située à Kotka, dans le sud-est du pays. Dans un premier temps, elle produira 60 000 tonnes de matériaux actifs de cathodes. À pleine capacité, elle fournira ces matériaux pour environ 750 000 véhicules électriques par an, a indiqué l'entreprise.

Cette annonce survient une semaine après la faillite du fabricant suédois de batteries électriques Northvolt, qui avait initialement prévu de développer la production de ce composant. Le groupe suédois s'était ravisé pour se concentrer sur la fabrication de cellules de batteries dans une tentative de sauvetage.

Cet investissement crée "un tout nouveau type d'industrie en Finlande liée à la production de batteries lithium-ion" et représente un "projet phare pour l'industrie" en Europe, a estimé Matti Hietanen, directeur général de Finnish Minerals Group, cité dans le communiqué. Pour mémoire, l'actionnariat de la société commune se compose à 30 % de l'État finlandais et à 70 % de Beijing Easpring Material Technology. (Avec AFP)