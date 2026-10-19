Ford : Ludovic de Fombelle devient président du Forami

Ludovic de Fombelle est devenu le nouveau président du Forami, le groupement des concessionnaires Ford. Une élection actée à l'issue de l'assemblée générale, organisée le 13 octobre 2026.

Il prend ainsi la succession de Gérald Richard, le président du groupe Amplitude. Ce dernier avait annoncé, dès le printemps passé, qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat, alors qu'il dirigeait le groupement depuis 2020. Il demeure toutefois au sein de l'organisation en qualité de trésorier.

Ludovic de Fombelle défendra donc les positions des distributeurs Ford au cours des deux prochaines années. "Dans une période de profonde mutation du marché automobile et de transformation de notre marque, je souhaite porter avec détermination les intérêts des concessionnaires Ford", s'est-il exprimé par voie de communiqué.

Le nouveau président est diplômé de l’EDC Paris Business School et aujourd'hui dirigeant du groupe de distribution Sica opérant en Bretagne Sud. Ses points de vente se répartissent à Lorient (56), Quimperlé et Concarneau (29).

Lors de l'assemblée générale, les vice-présidents ont également été élus. Ludovic de Fombelle sera épaulé par Arnaud Procureur et Thomas Zelus, patrons des groupes éponymes respectifs.