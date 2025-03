Voitures d'occasion : l'Allemagne a marqué le pas en février

Le bilan de février 2025 n'est pas des plus glorieux pour le marché allemand de la revente. Selon les données publiées par les autorités compétentes, à peine plus de 518 000 voitures d'occasion ont trouvé preneurs, soit -5,2 %. Après deux mois, la croissance est minime.

Les reventes de Volkswagen se tassent de 0,4 % depuis le début de l'année 2025. ©Volkswagen AG

Le marché des voitures d'occasion a connu des jours meilleurs en Allemagne. Selon les données publiées par les autorités administratives, le rythme a ralenti de 5,2 % en février 2025 par rapport à l'an passé. Les Allemands n'ont en effet réalisé que 518 112 transactions au cours du mois.

Audi est la marque la plus représentative de cette baisse d'activité. Avec moins de 37 150 unités au tableau, elle fond de 13,8 %. Plus globalement, le premium accuse des pertes. Mercedes (-3 %), BMW (-5,4 %) et Mini (-11,8 %) en sont l'illustration.

Dans le top 20, Toyota et Dacia sont les seules à avoir fait mieux que l'an passé. La première a franchi les 13 000 transactions (+2,7 %), la seconde s'est rapprochée des 6 000 voitures d'occasion remises en circulation (+4,4 %), se payant le luxe de dépasser Smart (-7,3 %, à 5 800 unités).

Volkswagen en négatif

Après deux mois, l'Allemagne pointe à 1 081 651 voitures d'occasion échangées. Comparativement à l'exercice 2024, les transactions ne gagnent qu'un petit 0,7 %.

À cette échelle de temps, Volkswagen glisse de 0,4 %, à moins de 222 000 unités. Audi (-7,7 %, à 76 950 unités) et Ford (-2,4 %, à moins de 71 600 unités) traversent aussi une mauvaise passe. Ce qui vaut également pour Seat qui peine à atteindre les 33 000 unités (-3,5 %).

À l'inverse, Dacia pousse fort. Sur le marché des voitures d'occasion, les Allemands en ont acquis 11,8 % de plus que l'année dernière (12 336 unités). Au sommet du classement, il convient de souligner la dynamique de Mercedes (+3,2 %, à 113 400 unités) et d'Opel (+1,3 %, à près de 101 650 unités).

Et qu'en est-il des gammes françaises alors ? Depuis le début de l'exercice, il n'y a que Peugeot qui s'affiche en vert. La marque au lion progresse de 2,9 %, à 24 550 voitures échangées. Pour Renault (-1,5 %, à 36 200 unités) et Citroën (-0,2 %, à moins de 16 000 unités), l'appétence des clients germaniques se fait visiblement moindre.