Quelles marques ont le plus performé chez les revendeurs de voitures d'occasion ?

Les distributeurs de voitures d'occasion ont bien négocié le virage de l'année 2024. Sur un marché en rebond, les enseignes tricolores sont parvenues à augmenter de 6,9 % le volume de leur activité. Au terme des douze mois, les professionnels ont pointé à 1,934 million de transactions, accaparant ainsi 36,1 % des remises à la route comptabilisées par AAA Data.

Sur le segment des voitures de moins d'un an, Peugeot a été la plus consommée malgré un repli de 8,7 %. La marque au lion a totalisé plus de 27 300 unités. Elle a alors devancé Volkswagen dont les ventes ont bondi de 30 % pour atteindre 23 460 unités, soit mieux que Renault et ses 19 690 unités (+14,7 %). Sur ce segment de marché, il faut souligner la percée de Nissan (+27,1 %, à 7 225 unités) et celle de Hyundai (+40,3 %, à 7 150 unités).

Toyota s'envole dans le cœur de marché

Lorsqu'il s'agit des voitures de 12 à 24 mois d'ancienneté, l'avantage est repris par Renault (34 630 ; +16,9 %) devant un duo Peugeot-Citroën en nette croissance. L'une a gagné 25,9 % (à 31 300 unités), l'autre a bondi de presque 30 % (à 20 450 unités). Le top cinq de ce segment se complète de Volkswagen (15 400 unités) et de Toyota (9 900 unités). Autre marque de Stellantis, Opel a vu ses ventes de voitures d'occasion en BtoC prendre 72,7 %, à plus de 6 400 unités.

Le cœur de marché, à savoir le créneau des voitures âgées de deux à cinq ans, a été porteur pour les distributeurs qui ont capté 57,8 % des ventes, à 648 631 unités (+6,4 %). Il n'y a pas eu de débat sur le podium : Renault (126 400 unités) a devancé Peugeot (102 450 unités) et Citroën (55 300 unités). Mais derrière, la marque Volkswagen (38 400 unités ; -6,3 %) s'est inclinée face à Toyota (dont la progression a été la plus forte du top 10 avec 40 050 unités ; +24,2 %). Un haut de classement dans lequel figure enfin BMW, au huitième rang avec 25 535 unités (+1,6 %).

Dacia devance BMW sur le 6-10 ans

Véritable point de bascule, le segment des voitures d'occasion de six à dix ans est davantage dépendant des transactions entre particuliers. Il n'empêche que les boutiques ont amélioré leur score de 11,5 % pour cumuler près de 440 300 remises à la route. Les acheteurs se tournent alors d'abord vers Peugeot qui fait mieux que la moyenne (+14 %, à 85 700 unités environ). Citroën (+12,6 %, à 45 760 unités) et Dacia (+11,7 %, à 18 680 unités) ont brillé. Mais Toyota a été la plus en forme avec 28,8 % de croissance, à 17 180 unités.

Sur les tranches d'âges supérieures, les chiffres sont souvent à la baisse. Dacia et Nissan ont terminé en gain de volume sur celui des 11-15 ans pour se hisser dans le top 10, avec respectivement 7 018 et 6 300 unités. Au rayon des voitures de plus de 15 ans, AAA Data rapporte que, derrière le trio habituel de françaises, Ford (+3,8 %) et Toyota (+5,5 %) sont les marques à avoir le plus profité de la période.

Découvrez toutes les statistiques par tranche d'âge