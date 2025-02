Quelles marques ont le plus progressé sur le marché allemand des occasions ?

Le mois de janvier 2025 s'est soldé par une croissance de 6,9 % des reventes de voitures d'occasion en Allemagne, à plus de 563 500 transactions. Ce contexte a profité à bon nombre de marques.

Le marché allemand des voitures d'occasion a gagné 6,9 % en janvier 2025. ©Renault Group

En Allemagne, les clients n'ont pas boudé les voitures d'occasion en janvier 2025. Selon les données fournies par les autorités, 563 539 transactions ont été scellées au cours du mois passé. En comparaison avec l'année dernière, le marché a progressé de 6,9 %.

Dans le haut du classement, nombreuses ont été les marques à avoir tiré parti de la situation. Elles sont treize, pour être précis, à afficher une croissance supérieure à la moyenne. Au jeu de la plus franche accélération, Dacia prend la tête. Avec 6 391 unités, la marque a gagné 19,7 % par rapport à janvier 2024. Mazda s'est également illustrée en grimpant de 15,4 % sur un an, à 8 870 unités.

Pesant un peu plus lourd en termes de volume, Skoda a terminé en hausse de 13,2 % pour atteindre 25 460 voitures d'occasion remises en circulation. Ce qui lui permet, dans ce classement, de précéder Toyota (+12,1 %, à 14 355 VO) et Kia (+10,9 %, à 9 850 VO).

Mercedes bien orienté, Audi cale

Parmi les marques locales, Mercedes s'en sort avec les honneurs. La gamme étoilée a bondi de 9,9 %, à plus de 58 600 voitures d'occasion achetées. Au-dessus de la moyenne du marché allemand se trouvent également Opel (+8 %, à 53 400 unités) et BMW (+7 %, à plus de 45 600 unités).

Bien que leader avec pas loin de 116 300 voitures d'occasion échangées, Volkswagen cède du terrain en raison d'une croissance limitée à 4 %. Ce qui n'est en rien comparable avec la situation critique d'Audi. Les quelque 39 800 voitures remises à la route correspondent à une baisse de 1,3 % par rapport à l'an passé.

Au rayon des marques françaises enfin, notons que celles de Stellantis font mieux que la tendance générale du marché des voitures d'occasion. Peugeot a accéléré de 10 % (à 12 600 unités) et Citroën a pris 7,3 % sur un an (à 8 200 unités). À l'inverse, la marque Renault boucle le mois sur une progression de 4,5 %, créditée de 19 200 transactions.