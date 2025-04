Les voitures d'occasion repartent à la hausse au premier trimestre 2025

Malgré l'effritement de 0,2 % en mars 2025, à 466 700 reventes selon AAA Data, le marché des voitures d'occasion est parvenu à terminer le premier trimestre en croissance de 2,1 %, par rapport à l'an passé. Avec plus de 1 363 700 transactions au compteur, le bilan est tout de même un peu en dessous de la moyenne des sept dernières années.

D'après AAA Data, 1 363 716 voitures d'occasion ont changé de main au premier trimestre 2025 (+2,1 %). ©Le Journal de l'Automobile

Le coup d'arrêt n'aura pas terni outre mesure la situation du marché. Quand bien même les ventes de voitures d'occasion ont glissé de 0,2 % en mars, à 466 721 unités, le trimestre s'est achevé en hausse pour le secteur. Selon AAA Data, déjà 1 363 716 changements de cartes grises ont été comptabilisés depuis début 2025, soit 2,1 % de plus que l'an passé.

Parmi les cinq premières marques du secteur, BMW est la seule à gagner des parts de marché. AAA Data rapporte un volume en hausse de 3 %, à 59 524 échanges. Renault (+1,8 %, à 254 210 unités) et Volkswagen (+1 %, à 105 651 unités) ont toutefois terminé dans le vert. Ce qui n'a pas été le cas de Peugeot et Citroën, respectivement en recul de 1,2 % (à moins de 233 700 unités) et de 1,9 % (à moins de 146 500 unités).

Comme le veut la tendance bien installée, Toyota (+14,4 %, à près de 55 700 unités) et Dacia (+13 %, à près de 47 800 unités) ont enregistré les meilleures progressions dans le haut du classement. La palme revient à Hyundai qui, entre les premiers trimestres 2024 et 2025, a pris 14,7 %, à 19 830 unités. Hyundai et Kia (19 930 unités ; +10 %) affichant un rythme de croissance qui les amènera à dépasser prochainement Mini (20 519 unités ; +1,5 %), selon toute vraisemblance.

Pas au niveau de la moyenne

Comment positionner cet exercice 2025 par rapport aux six précédents ? Sans marquer l'histoire, il est néanmoins de bonne facture. Il s'agit de la quatrième meilleure performance depuis 2019. Le premier trimestre 2021 demeure la référence avec un total supérieur à 1,571 million de transactions.

À l'échelle des sept derniers exercices, le premier trimestre 2025 n'atteint pas la moyenne en termes de volume. En se fondant sur les données de AAA Data, celle-ci s'établit à 1 389 487 transactions. Le score de cette année se situe donc 1,8 % sous ce niveau. Seules les années 2019, 2021 et 2022 se trouvent au-dessus.