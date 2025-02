Les distributeurs reculent sur le terrain des voitures d'occasion

Ils avaient fini l'année 2024 avec une part de marché supérieure à 36 %. Ils entament 2025 en ayant eu bien moins de poids. Les distributeurs de voitures d'occasion ont perdu en pénétration en raison de la dynamique des reventes de gré à gré.

En janvier 2025, près de 11 % des voitures d'occasion revendues par des professionnels avaient mois d'un an. ©Adobestock.com

Ils ont fait mieux, mais cela n'a pas été suffisant. En dépit de leur gain de volume de 4,8 % par rapport à l'an passé, les distributeurs de voitures d'occasion ont plafonné à un peu plus de 150 400 transactions en janvier 2025. Un score qui ne leur permet pas de réaliser tout à fait un tiers de l'activité mensuelle.

En effet, selon AAA Data, les boutiques ont cumulé 32,9 % des quelque 457 668 transactions de voitures d'occasion enregistrées sur le marché tricolore, tous canaux confondus. Ce qui s'avère être une contreperformance pour les professionnels, car ils avaient terminé l'année précédente avec une part de marché globale supérieure à 36 %.

Il faut dire que les Français ont bien plus négocié entre eux. En ce début d'année 2025, pas moins de 307 250 voitures d'occasion ont été revendues en direct par leur propriétaire. En comparaison avec le mois de janvier précédent, le chiffre a fait un bond de 9,2 %, soit 1,5 point de croissance au-dessus de la tendance du marché.

Canal Âge Volume % %Var BtoC < 1 an 16 336 3,6 11,1 1 an 12 347 2,7 6,3 2 à 5 ans 47 555 10,4 0,9 6 à 10 ans 36 328 7,9 13,2 11 à 15 ans 17 691 3,9 -2,5 16 ans et + 20 161 4,4 2,0 Total 150 418 32,9 4,8 CtoC < 1 an 9 507 2,1 22,4 1 an 6 555 1,4 -8,3 2 à 5 ans 38 401 8,4 -13,8 6 à 10 ans 66 246 14,5 17,5 11 à 15 ans 71 880 15,7 7,9 16 ans et + 114 661 25,1 15,9 Total 307 250 67,1 9,2 Total 457 668 100 7,7

La bataille du 6-10 ans

Chez les distributeurs, 31,6 % des voitures d'occasion écoulées avaient entre deux et cinq ans. Ce segment a pratiquement fait du surplace par rapport à l'an passé, à 47 555 unités (+0,9 %).

Les enseignes ont bien plus tiré parti des voitures très récentes et des exemplaires comptant déjà entre six et dix ans d'ancienneté. Les premières ont grimpé de 11,1 % en volume, à plus de 16 300 unités, soit 10,9 % de l'activité en points de vente. Les secondes ont gagné 13,2 %, dépassant 36 300 unités, soit 24,2 % du total des transactions BtoC.

Du côté des particuliers, il y a eu un effondrement (-13,8 %) des ventes de voitures d'occasion de 2-5 ans (38 400 unités). Un phénomène partiellement compensé par la dynamique du segment des produits de moins d'un an (+22,4 %, à 9 500 unités).

Si les tranches les plus vieilles se défendent pas mal. L'attention doit être portée sur les voitures d'occasion de 6-10 ans. Les particuliers en ont revendu près de 66 250 unités en janvier, soit un surcroît de 17,5 % par rapport à l'année d'avant. Au fil des mois à venir, cela pourrait se confirmer comme étant le deuxième segment le plus générateur d'affaires en CtoC.