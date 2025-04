Les distributeurs de VO bouclent un premier trimestre 2025 en demi-teinte

Crédités d'un peu moins de 475 300 transactions au premier trimestre 2025 par AAA Data, les revendeurs professionnels de voitures d'occasion terminent en croissance volumétrique. Cependant, ils perdent du terrain sur les échanges entre particuliers.

Au premier trimestre 2025, AAA Data rapporte que 34,9 % des voitures d'occasion ont été vendues par des professionnels. ©Debard Automobiles

Les enseignes ont recommercialisé 475 281 voitures d'occasion au premier trimestre 2025. Ce volume estimé par AAA Data est en augmentation de 1,6 % par rapport à l'an passé. Un total qui comprend notamment 168 129 transactions en mars, en gain de 0,7 %.

Si les professionnels ont été assez performants au cours du dernier mois écoulé, puisque le marché était en perte de 0,2 %, le bilan après trois mois laisse un goût amer. Et pour cause, au terme du premier trimestre 2025, les reventes de voitures d'occasion ont grimpé de 2,1 % en France (à 1,363 million d'unités), sous l'effet d'une poussée de 2,4 % du canal CtoC.

En conséquence, la pénétration des boutiques est retombée à 34,9 %. À titre de comparaison, elle était de 35,2 % à la même période l'an passé, dans un contexte où le canal BtoC affichait une croissance de 0,7 point au-dessus de la moyenne.

Perte de vitesse sur le cœur de l'activité

Les professionnels ont réalisé un quart de leurs activités commerciales avec des voitures d'occasion âgées de six à dix ans. Cela a représenté plus de 114 800 transactions au cours du trimestre. Sur un segment qui a globalement pris 9,6 % depuis le début de l'année (308 500 unités), les enseignes ont gagné 9,1 %.

Le principal terrain de jeu des revendeurs reste le 2-5 ans avec 32,3 % des affaires. Les 153 700 voitures d'occasion revendues dans cette tranche d'âge correspondent à un repli de 3,4 %, alors que le marché tricolore décroît de 10 %, à tout juste plus de 263 500 unités.

Si les volumes sont sans commune mesure, il convient de pointer la percée sur le segment des voitures d'occasion de moins d'un an. Les professionnels en ont remis plus de 50 700 unités en circulation. D'une année à l'autre, ils ont percé de 9 %. Mais les particuliers ont aussi tiré profit de ce type de produits. Selon AAA Data, 27 850 échanges ont eu lieu de gré à gré, soit 15,5 % de plus que l'an passé.