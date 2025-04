Espagne : rien n'arrête la croissance du marché de l’occasion

Au premier trimestre de l’exercice 2025, près de 527 300 voitures d’occasion ont été remises à la route en Espagne, représentant une hausse de 8,3 % par rapport à la même période l’an passé. Un volume de ventes porté en majorité par les véhicules âgés de plus de quinze ans.

Le marché des voitures d'occasion reste nettement orienté à la hausse en Espagne. ©Le Journal de l'Automobile

Le marché des voitures d’occasion en Espagne poursuit sa hausse amorcée en début d’année 2025. Selon les données collectées par Ganvam, l’association des distributeurs, 527 271 ventes ont été réalisées au premier trimestre 2025, correspondant à une augmentation de 8,3 % par rapport à l’année dernière.

Au mois de mars, ce sont 178 925 transactions qui ont été recensées, soit une hausse de 9,7 % par rapport à 2024.

Plus âgé, plus demandé

En termes de popularité, les véhicules de 8 à 10 ans et de plus de 15 ans ont la cote. Pour cause, si le segment des voitures de 8 à 10 ans reste le plus modeste avec 30 416 unités, il réalise tout de même la plus forte croissance annuelle avec un bond de 20,4 %.

De même, les véhicules d'occasion de plus de 15 ans enregistrent un progrès aligné sur la tendance de marché (+8,5 %), mais leur volume reste énorme avec un total de 215 888 unités sur la période. En comparaison, la moyenne des autres tranches d’ancienneté s’élève à 51 897 voitures revendues.

Le marché espagnol des voitures d'occasion n'est pas entièrement acquis à la cause des exemplaires les plus âgés. Pour preuve, ils sont 13,1 % de clients en plus à avoir opté pour un produit de moins d'un an. Selon les statistiques publiées, 41 350 voitures de cette tranche d'âge ont repris la route au premier trimestre, confirmant le déport des acheteurs de VN vers les VO très récents.