Volkswagen dévoile trois nouveaux modèles au Salon de Shanghai

Au global, Volkswagen prévoit de lancer plus de 30 nouveaux modèles, dont 20 véhicules à énergie nouvelle, appelés en Chine NEV (New Energy Vehicle), sur les différents segments du marché chinois d’ici la fin de 2027. Il s'agira notamment de modèles de série issus des concepts présentés cette année à Shanghai, dont le design et les technologies ont été spécialement adaptés aux besoins des clients chinois. Pour rappel, la catégorie NEV comprend en Chine les véhicules tout électriques, les modèles hybrides rechargeables et les véhicules électriques à autonomie étendue (prolongateur d’autonomie).