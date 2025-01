Un quatrième trimestre 2024 décevant pour Tesla 

Le constructeur américain dirigé par Elon Musk publie ses résultats pour le quatrième trimestre 2024. À 25,71 milliards de dollars, le chiffre d’affaires est inférieur aux prévisions, mais Tesla reste optimiste pour l’année 2025 en misant tout sur le véhicule autonome et l’intelligence artificielle.

Tesla mise sur ses robotaxis pour l'année 2025. ©Tesla

Le groupe Tesla compte sur la conduite autonome pour compenser ses résultats décevants de fin 2024. En effet, au quatrième trimestre, la marque dirigée par Elon Musk présente des résultats en deçà des attentes des analystes, avec un chiffre d'affaires atteignant 25,71 milliards de dollars, en progression de 2 % sur un an et un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars (-71 % sur un an).

Selon Tesla, le prix moyen de vente de ses berlines a reculé sous l'effet notamment d'une baisse de leur tarification et d'options de financement qualifiées d'"attractives". Malgré ces résultats en deçà des anticipations, l'action Tesla gagnait 4,17 % dans les échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Des livraisons qui fléchissent

Ses livraisons ont fléchi de 1 % en 2024 à 1,79 million de véhicules enregistrés, premier recul de son histoire, alors que Tesla anticipait une "légère augmentation". Le groupe a été affecté par la fermeture temporaire de plusieurs sites. Le groupe s'est aussi fait grignoter des parts de marché par des constructeurs traditionnels comme General Motors, Ford ou Toyota, et par des start-up comme Rivian, désormais soutenue par le géant allemand Volkswagen.

Malgré cela, il a conservé sa place de premier constructeur mondial de véhicules tout-électriques, devant le chinois BYD (1,76 million)." Nous nous attendons à ce que les volumes rebondissent en 2025, tirés par les nouveaux modèles et versions rafraîchies", ont indiqué les analystes de Deutsche Bank, pariant sur un bond de 15 % des livraisons annuelles.

"La politisation d'Elon est, à coup sûr, un sujet brûlant pour les investisseurs et, d'après les premières indications, ils pensent qu'il met en danger les ventes de véhicules", a commenté Jeff Osborne de TDCowen.

Des espoirs sur la conduite autonome

"Avec la progression de l'autonomie des véhicules et l'introduction de nouveaux produits, nous anticipons un retour de la croissance de l'activité automobile en 2025", a précisé le groupe dans un communiqué. Pour rappel, Tesla se positionne sur des activités allant de l’automobile au stockage d'électricité, en passant par le robot humanoïde Optimus.

"L'année 2025 sera majeure dans l'histoire de Tesla grâce à l'amélioration rapide de la FSD", pour "full self driving", c'est-à-dire la conduite entièrement autonome. Ce sera la "meilleure année de l'histoire de Tesla", a assuré Elon Musk lors d'une audioconférence avec des analystes, parlant d'une année "pivot" Et "ça va être dément" les trois années suivantes, a-t-il affirmé, précisant que la pénurie de batteries freinait actuellement son essor.

Donald Trump président des États-Unis, de mauvais augure pour Tesla ?

Le groupe a confirmé l'arrivée de modèles à bas coût, dont la production devrait commencer au premier semestre 2025, ainsi que le lancement de son robotaxi, "le Cybercab", dès juin à Austin (Texas) pour commencer, et sa production à grande échelle à partir de 2026. Mais, dès les premières heures de sa seconde présidence, Donald Trump a ciblé les véhicules électriques en supprimant des subventions pour l'implantation de stations de recharge.

D'autres mesures pourraient suivre, comme la suppression d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique. D'après Wells Fargo, Tesla serait le constructeur le plus affecté, car tous ses modèles peuvent y prétendre, contre seulement 31 % pour ses concurrents. N'ayant pas hésité à rogner ses marges pour stimuler ses ventes, il dispose désormais de peu de flexibilité en la matière.

L’intelligence artificielle, l’avenir de Tesla

Pour Wedbush, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche "va totalement changer la donne" pour l'autonomie et l'intelligence artificielle, par sa volonté d'alléger les réglementations et les aides fédérales. Autant d'éléments "très favorables" pour l'entreprise d'Elon Musk, devenu un allié très proche.

Concernant Optimus, qu'Elon Musk veut produire massivement pour le faire travailler dans son usine texane dès 2026, "il ne faudra pas de nombreuses années avant que nous en produisions 100 millions" par an, a-t-il confié aux analystes. Selon lui, Tesla devrait même commencer à en livrer à d'autres entreprises au second semestre 2026. Avec une production annuelle d'un million d'exemplaires, "le coût de revient unitaire devrait être inférieur à 20 000 dollars", a-t-il anticipé. (Avec AFP)