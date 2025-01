Seat et Cupra résistent à la mauvaise année 2024 du groupe VW

Malgré un contexte difficile dans toute l'industrie automobile, le groupe Seat SA a affiché des livraisons record en 2024. Porté notamment par la très forte dynamique de Cupra, le constructeur espagnol a vu ses ventes augmenter de 7,5 % l’an dernier, pour un total de 558 100 unités écoulées.

Avec 558 100 unités vendues (+7,5 %) en 2024, Seat et Cupra enregistrent une performance record. ©AdobeStock-João Macedo

Si le groupe Volkswagen a enregistré une année 2024 compliquée, celle de ses marques Cupra et Seat fut bien différente. Le constructeur espagnol a encore une fois prouvé sa bonne santé, en affichant une croissance de 7,5 % de ses ventes l’an dernier. Le groupe Seat SA a ainsi livré un total de 558 100 voitures en 2024, une performance record.

Dans le détail, l'Allemagne représente une fois encore le plus grand marché du groupe avec 44 400 unités écoulées, soit une hausse de 11,9 % par rapport à 2023. L'Espagne reste en deuxième position avec 87 100 voitures vendues (+10 %), tandis que le Royaume-Uni termine sur la troisième marche du podium avec 67 200 livraisons (+16,3 %).

D'autres marchés européens ont enregistré une croissance à deux chiffres, parmi lesquels figurent notamment la France (40 400 unités ; +22,1 %), la Pologne (16 100 unités ; +12,5 %), le Danemark (11 200 unités ; +17,9 %) et la Suède (8 000 unités ; +27 %).

"Cupra et Seat nous ont permis de faire face à une année difficile avec de larges gammes et le meilleur des deux mondes pour les conducteurs. Le portefeuille complet de Cupra prouve notre engagement à offrir aux clients une gamme diversifiée de véhicules 100 % électriques et de PHEV de haute qualité, tandis que la marque Seat reste forte et promet le meilleur à l'avenir", a déclaré Sven Schuwirth, vice-président exécutif en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente chez Seat SA.

Cupra connaît la croissance la plus rapide en Europe

Avec sept modèles lancés en seulement sept ans, Cupra a continué de marquer sa jeune histoire en 2024. Fondée en 2018, la marque espagnole a dépassé le cap des 800 000 ventes l’an dernier, en enregistrant 248 100 livraisons (+7,5 %), un record. En France, ce chiffre atteint 17 600 unités (+16,6 %), ce qui fait de l’Hexagone le quatrième plus gros marché du constructeur.

Cupra reste ainsi la marque automobile qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. La marque a en effet poursuivi son offensive produits avec le lancement du Tavascan, le premier SUV 100 % électrique de Cupra, mais aussi celui du Terramar, ainsi que les restylages des Leon et Formentor. Ce dernier a par ailleurs conservé sa position de best-seller de Cupra, avec 111 300 livraisons dans le monde en 2024. De son côté, la Born est le deuxième modèle le plus populaire du constructeur espagnol, avec 41 800 exemplaires écoulés.

En ce qui concerne Seat, la marque reste tout de même la plus forte des deux avec 310 000 voitures vendues, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2023. L'Espagne demeure le plus grand marché du constructeur en 2024 avec 64 600 véhicules livrés (+8 % ). L'Allemagne suit de très près avec 63 600 ventes (+12,0 %), tandis que le Royaume-Uni (36 800 exemplaires ; +14,6 %), la France (22 700 ex. ; +25,4 %) et le Mexique (18 800 ex. ; +28,7 %) viennent compléter le top 5 des principaux marchés de Seat.