"Satisfait ou échangé" : la nouvelle promesse de Peugeot pour ses véhicules électriques

La marque française lance une nouvelle offre "satisfait ou échangé". La promesse ? Proposer un délai de trois mois aux clients particuliers de véhicules neufs, afin de s’assurer que le 100 % électrique est bien adapté à leurs besoins.

En plus de la garantie 8 ans sur tous ses modèles électriques, Peugeot lance l'opération satisfait ou échangé. ©Peugeot

Pour continuer à encourager et accompagner les Français dans leur transition vers l’électrique, Peugeot et Stellantis Finance et Services s’allient. Ensemble, ils proposent une offre "satisfait ou échangé" valable sur les voitures 100 % électriques de la marque au lion.

Cette promesse est réservée aux particuliers souscrivant une formule de location auprès de la société de financement. Le véhicule électrique doit être neuf, commandé en LOA/LDD en France et ce, entre le 15 avril et le 15 juillet 2025. Peugeot permet ainsi aux primo-accédants de s’assurer qu’un modèle entièrement électrique est bien conforme à leurs besoins.

Un excellent moyen de booster les livraisons de véhicules électriques de la marque. Sur ce premier trimestre 2025, la part des électriques de la marque est en effet tombée à 13,4 %, contre 20,9 % sur la même période en 2024. En volume, le bilan trimestriel montre 8 731 mises à la route, en chute de 38,5 %.

Après livraison, le consommateur dispose de 90 jours ou 3 000 km (premier terme échu), à compter de la date de livraison, pour décider de conserver son véhicule électrique. Autrement, il aura la possibilité de l’échanger contre un autre modèle neuf non électrique de la gamme Peugeot, commandé chez son concessionnaire, toujours en LOA ou en LLD.

Un changement sans surcoût

La marque au lion précise que tout changement d'avis se fera sans surcoût pour l’acheteur. Celui-ci pourra d'ailleurs continuer à rouler avec son véhicule électrique jusqu’à réception de son remplaçant, qui s’effectue dans un délai de trois mois.

Cette solution mise à la disposition des automobilistes s’inscrit dans la démarche de Peugeot visant à rassurer ses clients quant à leur appréhension des modèles électriques.

Si l’entreprise française est la première à ouvrir une offre semblable à des particuliers, un tel principe a déjà été vu du côté de Toyota. Pour cause, le constructeur japonais avait suggéré un modèle économique quasiment identique, à l’exception que celui-ci couvrait uniquement les véhicules électriques utilitaires et s’adressait aux professionnels.