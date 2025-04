MG débute bien l'année 2025

La marque sino-anglaise voit ses immatriculations progresser de 31 % au premier trimestre 2025 et s'installe durablement dans le top 10 des ventes à particuliers, le canal le plus rentable du marché. Sur l'ensemble de l'exercice, MG vise 35 000 unités dans l'Hexagone.

MG Motor enregistre une progression de ses ventes en France de 31 % au premier trimestre 2025. ©AdobeStock

Après une année 2024 compliquée, la marque ayant reculé de 26,3 % à 24 599 exemplaires, MG Motor semble avoir repris des couleurs au premier trimestre 2025. La marque enregistre 6 315 immatriculations (source Data Neo), en hausse de 31 % en France.

Sur cette même période, elle se revendique également la place du 7e constructeur auprès des particuliers. Avec plus de 75 % de ses ventes réalisées sur ce canal, "MG progresse de manière saine sur un canal de distribution qui traduit la demande réelle du marché", indique le constructeur.

L’introduction des MG3 Hybrid+, MG ZS Hybrid+ et EHS PHEV réalisée au deuxième trimestre 2024 se traduit ici dans les chiffres d’immatriculation. Ils viennent gonfler le portefeuille de commandes, qui atteint 7 000 voitures, des commandes qui n’ont jamais été aussi importantes depuis le retour de MG Motor en France en 2020.

MG vise 35 000 unités en 2025

La marque compte s'appuyer sur ces bons résultats pour accélérer au cours de l’année 2025, avec en point de mire l’objectif de 35 000 livraisons en métropole et dans les Drom.

La croissance de son réseau et l’arrivée de nouveaux modèles 100 % électriques sur des segments importants, notamment celui des SUV compacts, vont permettre à MG Motor d’augmenter sensiblement ses parts de marché dans la durée. Pour rappel, en 2023, MG avait battu tous les records avec 33 374 immatriculations.

"Les efforts conjoints du réseau MG en France et la montée en régime des livraisons de notre gamme hybride MG3, ZS et EHS nous permettent de tirer notre épingle du jeu dans un marché atone, indique Julien Robert, vice-président en charge des ventes et du réseau MG Motor France.

"Nous allons poursuivre notre croissance tout au long de l’année avec l’introduction de nouveaux modèles : EHS Hybrid+ et le futur SUV compact 100 % électrique MGS5. Nous allons reconquérir rapidement nos parts de marché sur le segment de l’électrique et confirmer notre statut de marque généraliste. Notre feuille de route est simple et claire : nous visons une place dans le top 10 dans les principales catégories du marché français".