Fusion Honda-Nissan : Renault bondit en Bourse

Le constructeur automobile français profite de l'annonce de la fusion entre les deux géants japonais. Renault possède encore 22 % du capital de Nissan. Mais cette union pourrait accélérer l'éloignement des deux alliés.

Renault surfe sur la fusion Honda-Nissan en Bourse. ©AdobeStock-Xiongmao

Le groupe automobile français profite du projet de fusion entre Honda et Nissan. L'action Renault, qui détient encore 22 % du capital de Nissan, prend 6 % dans les premiers échanges au lendemain de l'annonce de ce qui devrait constituer le futur numéro un mondial de l'automobile.

Plus de dix millions de voitures par an

C'est le journal japonais Nikkei qui a dévoilé mardi 17 décembre 2024 que des discussions avaient démarré entre Honda et Nissan pour fusionner leurs activités. Cette refonte inclurait Mitsubishi et formerait une structure à plus de dix millions de voitures par an.

Ce rapprochement serait également une nouvelle étape dans l'éloignement des deux alliés, Renault et Nissan. Les deux constructeurs avaient redimensionné le périmètre de leur alliance en 2022, au terme d'un marathon de négociations et de malentendus. Renault, qui détenait 44 % du capital de Nissan, procède à des cessions de blocs de capital.

Des partenariats industriels toujours en cours

Renault et Nissan continuent de collaborer dans le partage de technologies et de plateformes. Les futures Nissan commercialisées en Europe seront basées sur les plateformes CMF de Renault. Le japonais va également prendre part à Ampere, la filiale dédiée aux activités d'électrification de Renault, en lui confiant la production d'une petite citadine électrique. Mais les deux alliés n'ont plus de centrale d'achat, un pilier des synergies entre eux. En outre, Renault n'a plus de pouvoirs au conseil d'administration de Nissan.

La fusion entre Honda et Nissan pourrait valoriser le titre de ce dernier dont le cours a été divisé par trois depuis la crise de la Covid. Ce qui valoriserait automatiquement les dernières actions détenues par Renault. Pour l'heure, il est trop tôt pour évaluer les conséquences de cette fusion dans ce qui reste des partenariats entre Renault et Nissan.