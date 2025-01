La marque sportive du groupe Renault a affiché une année 2024 en hausse (+5,9 %). Mais 2025 s'annonce beaucoup plus dynamique avec les livraisons prévues de l'important carnet de commandes de l'A290, fraîchement auréolée du titre de Voiture de l'année.

L'A290 a déjà enregistré plus de 2 300 prises de commandes depuis son lancement en juillet. ©Alpine

Telle une rampe de lancement, Alpine se met en ordre de marche pour l'extension tant attendue de sa gamme. En 2024, les ventes de la marque sportive du groupe Renault ont augmenté de 5,9%, avec 4 585 voitures vendues. Cette hausse a surtout été tirée par l'A290 qui est arrivée en septembre en concession.

Pour l'heure, les immatriculations de ce véhicule sont très modestes avec 177 unités dont une partie correspond aux véhicules de démonstration pour les 163 showrooms de la marque. Mais Alpine a annoncé près de 2 300 prises de commandes pour ce modèle élu Voiture de l'année 2025 avec son modèle-jumeau, la Renault R5. Ainsi, l'A290 pourrait rapidement représenter une part très importante du portefeuille de commandes d'Alpine. En attendant l'arrivée, courant 2025, de l'A390, une grande berline coupée très premium.

Mais l'A110 maintient sa performance en affichant une hausse de 1,8 % de ses ventes (4 408 immatriculations) et bénéficie d'un très fort mix produit sur les finitions haut de gamme (85 %). Les versions A110 R et A110 Turini ont représenté plus d'un tiers des ventes.

Les ventes s'envolent au Royaume-Uni et en Italie

À noter que parmi les marchés les plus dynamiques, les ventes au Royaume-Uni (3e marché) ont augmenté de 25 % (371 ventes). En Italie, les ventes ont été particulièrement dynamiques (+38 %) mais en partant de plus bas (110 ventes en tout). Petite déception au Japon, son quatrième marché, où les ventes ont baissé de 18 %, à 230 immatriculations. L'Allemagne reste son second marché (+10 % avec 448 ventes) et la France reste loin devant, avec 2 840 immatriculations.

Le réseau s'étend

Alpine devrait accompagner sa croissance avec le déploiement de son réseau. 18 points de vente supplémentaires ont ouvert en 2024. En 2025, 40 nouvelles inaugurations sont prévues pour atteindre les 200 showrooms. Après celui de Barcelone (Espagne), plusieurs Ateliers Alpine seront également implantés notamment à Paris et à Londres. Il s'agit de vitrines commerciales placées dans les grandes capitales européennes pour relayer l'image de la marque sportive. Enfin, Alpine prévoit également d'intégrer de nouveaux marchés, dont l'Irlande, la Norvège, la Finlande et le Danemark.