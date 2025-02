Réparation : facture salée pour les véhicules électriques et hybrides

Publié le 19 février 2025 ■ Par Nicolas Girault ■ 3 min de lecture

L'observatoire de SRA a analysé le coût des réparations en carrosserie en 2024. L'association d'assureurs confirme la hausse des prix de réparation des véhicules électriques et hybrides. Globalement, c'est le poste des pièces de carrosserie qui pèse de plus en plus lourd sur la facture, quelle que soit la motorisation.

Tesla sinistrées chez un réparateur. Malgré leurs coûts de réparation plus élevés, les véhicules électriques ne partent pas nécessairement davantage à la casse. ©JA/NG

L’analyse des rapports d’expertise automobile révèle une hausse de 6,2 % du coût des réparations en 2024, selon l'observatoire de l'association. Ce dernier a minutieusement analysé les écarts de prix selon les motorisations dans les factures des carrossiers. Ses conclusions confirment une tendance déjà observée : les véhicules électriques et hybrides coûtent plus cher à réparer. En effet, les modèles électrifiés ont représenté 11,5 % des sinistres réparables en 2024 (contre 7,8 % en 2023). Dans le détail, le coût des réparations de carrosserie est supérieur de 14,3 % pour les véhicules électriques et de 15,7 % pour les hybrides. Seul le poste peinture échappe à cette tendance, tous les autres coûts étant en hausse. Toutefois, ces chiffres nécessitent d'être nuancés. "Cette différence s’explique en partie par l’âge plus récent de ces véhicules, précise Rodolphe Pouvreau, directeur de SRA. Ils sont souvent réparés dans les réseaux constructeurs, avec des tarifs plus élevés. De plus, ces modèles nécessitent une mise en sécurité supplémentaire" par rapport à leurs équivalents thermiques, souligne le dirigeant. Plus coûteux, mais avec davantage de valeur A noter que l'étude de SRA révèle aussi que les modèles électrifiés ne sont pas "jetables", contrairement à ce que laissaient entendre de précédentes observations. En effet, lEn effet, leur part parmi les véhicules économiquement irréparables reste inférieure. Seuls 3,5 % des modèles hybrides sinistrés et 3,1 % des électriques de tous âges sont détruits. "Les VE sont plus coûteux à réparer, mais leur valeur est également plus élevée", souligne Rodolphe Pouvreau. En comparaison, les modèles diesel partent davantage à la casse. "Cependant, nous nous interrogeons sur la pérennité de cette tendance lorsque ces véhicules deviendront majoritaires dans le parc. Leur valeur résiduelle sur le marché de l’occasion tend en effet à baisser plus rapidement." Au-delà des différences de motorisation, le principal poste de dépense en réparation reste les pièces, qui représentent 52,3 % de la facture du carrossier. Si les coûts de la main-d’œuvre et de la peinture ont progressé de 5,1 % et 5 %, ceux des pièces ont enregistré une hausse plus marquée de 7,3 %.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet